Đồng Nai: Xây dựng khối phòng ở bán trú, nhà ăn cho học sinh vùng biên

Sáng 4-12, UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ khởi công khối phòng ở, nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường tiểu học và trung học cơ sở (TH-THCS) Lộc Thiện.

Công trình có diện tích xây dựng khối phòng ở bán trú, nhà ăn hơn 445m2, diện tích sàn hơn 1.336m2, nhà bếp hơn 112m2. Tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 10,95 tỷ đồng.

3j0a2418_20251204091725_20251204095745.jpg
Lễ khởi công khối phòng ở, nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường TH-THCS Lộc Thiện

Khối phòng học còn có các hạng mục phụ trợ như: sân bê tông, mương thoát nước, bồn hoa, mái tôn… Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2026-2027.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có tổng nhu cầu nội trú, bán trú khoảng 10,5 ngàn học sinh với 647 lớp; nhu cầu cần bổ sung xây dựng 390 phòng học, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

