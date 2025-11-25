Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 25-11, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn công tác gần 300 người lên đường hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tham dự có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn động viên lực lượng lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trước giờ xuất quân, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng các thành viên đoàn công tác tưởng niệm các nạn nhân gặp nạn do lũ lụt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên, đoàn công tác được chia thành 5 tổ: 3 tổ khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc; 1 tổ y tế dự phòng, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn và 1 tổ gồm Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm nhận công tác hỗ trợ nhân đạo.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên làm Trưởng đoàn công tác. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đoàn mang theo 10.000 túi thuốc, 2.000 suất thuốc phục vụ khám bệnh, 2.000 phần quà cùng 600 triệu đồng nhằm chăm sóc sức khỏe, ngăn ngừa dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Phương tiện vận chuyển thuốc men, thực phẩm thiết yếu lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang gánh chịu, đồng thời khẳng định: Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách" với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, tỉnh Đồng Nai quyết định cử đoàn công tác mang theo thuốc men, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ địa phương bạn vượt qua khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu đoàn công tác phối hợp khoa học, đảm bảo an toàn. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ triển khai hoạt động tại các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông và Đức Bình – những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ.

Nhiều người bịn rịn, gửi lời chúc bình an đến các thành viên đoàn công tác. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên trong đoàn phối hợp chặt chẽ, tổ chức điều phối khoa học, bảo đảm an toàn và xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

XUÂN TRUNG