Đồng Nai: Cứu nạn thành công thanh niên lọt hố sâu khi đi làm rẫy

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu 1 người đàn ông bị lọt xuống hố sâu cả chục mét khi đi làm rẫy.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cứu nạn 1 người dân bị lọt hố sâu khi đi làm rẫy. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một người rơi xuống hố sâu, mắc kẹt tại phường Phước Long.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 13 đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy cùng 5 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Phước Long, Trung tâm Y tế khu vực và người dân địa phương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Cứu người dân bị lọt hố sâu khi đi làm rẫy

Nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 10m, đường kính 70–80cm. Lực lượng cứu nạn đã thả dây, bình khí thở và nước uống xuống hố nhằm đảm bảo sức khỏe, duy trì sự tỉnh táo cho nạn nhân.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ sử dụng dây cứu nạn đưa nạn nhân lên khu vực an toàn. Nạn nhân được xác định là Đ.M.T. (sinh năm 2006, trú phường Phước Long) trong quá trình đi làm rẫy vô tình rơi xuống hố sâu.

Sau khi cứu hộ thành công, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Long để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

PHÚ NGÂN