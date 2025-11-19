Đồng Nai: Hợp tác với Unifarm nhân giống chuối chống bệnh Panama

Sáng 19-11, tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai (phường Đồng Xoài) diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa trung tâm và Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm).

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chuyển giao công nghệ nhân giống chuối già UNI 126 – giống chuối có khả năng kháng bệnh Panama – cùng nhiều loại cây trồng chất lượng cao khác.

Theo biên bản hợp tác, Unifarm sẽ chuyển giao toàn bộ quy trình và công nghệ nuôi cấy mô đối với giống chuối già và các giống cây trồng khác theo nhu cầu hai bên.

Đồng thời, Unifarm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân sự và giám sát quy trình sản xuất tại cơ sở của trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn. Unifarm cũng ủy quyền cho trung tâm làm đại lý chính thức phân phối cây giống chuối già và các loại giống khác trên thị trường.

Ông Phan Trần Thiên Lý, Phó g iám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Hai bên thống nhất hợp tác gia công và sản xuất mô giống chuối già, với điều kiện trung tâm phải đảm bảo công suất tối thiểu 1,5 triệu cây mô mỗi năm và có thể nâng công suất khi thị trường mở rộng.

Đặc biệt, việc liên kết trồng chuối và các giống cây khác sẽ được triển khai theo thỏa thuận cụ thể, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ phòng thí nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Phạm Quốc Liêm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm) phát biểu tại buổi lễ

Phía Unifarm cam kết cung cấp nguồn mẫu giống chuẩn, hướng dẫn công nghệ nhân giống, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp quảng bá sản phẩm.

Về phía mình, trung tâm phải bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đạt tiêu chuẩn; chi trả phí chuyển giao công nghệ và đào tạo; tuân thủ các yêu cầu bảo mật thông tin; đồng thời báo cáo định kỳ về tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Unifarm.

Quang cảnh lễ ký kết

Trong khuôn khổ buổi lễ, trung tâm đã ký hợp đồng đại lý thương mại với Công ty cổ phần Công nghệ sinh học cây giống Việt Nam.

Theo thỏa thuận, trung tâm trở thành đại lý chính thức phân phối các sản phẩm do Công ty cây giống Việt Nam sản xuất, gồm: cây giống chuối già Nam Mỹ Williams UNI 126 (chống bệnh Panama), chuối UNI 22, chuối sứ (xiêm) và các chế phẩm sinh học chuyên dụng. Tùy nhu cầu thị trường và kế hoạch kinh doanh, cơ cấu sản phẩm phân phối có thể được điều chỉnh linh hoạt.

Quang cảnh lễ ký kết

Việc ký kết hai thỏa thuận hợp tác trong cùng một ngày không chỉ mở ra cơ hội nâng cao năng lực sản xuất giống chất lượng cao của Đồng Nai, mà còn góp phần giải bài toán bệnh Panama – nỗi lo lớn của ngành trồng chuối toàn cầu.

Đây được xem là bước đi chiến lược đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành mô hình liên kết giữa nghiên cứu – sản xuất – thương mại, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

BÙI LIÊM