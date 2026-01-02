Năm 2026, Đồng Nai tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách trong năm 2026 với doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

Khách du lịch vui chơi giải trí tại Khu du lịch Suối Mơ, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Theo Kế hoạch số 138/KH-BCĐPTDL của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai, năm 2026, tỉnh tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực gồm: du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa – tâm linh; du lịch nông nghiệp, nông thôn và các sản phẩm phụ trợ nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Tỉnh cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao quy mô lớn, hình thành sản phẩm du lịch gắn với sự kiện; phấn đấu đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia nhằm thu hút du khách đến với Đồng Nai.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú giai đoạn 2021–2030. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mô hình “Làng Văn hóa – Du lịch Tân Triều”.

Đồng Nai tận dụng thế mạnh về nông nghiệp để phát triển du lịch

Các xã, phường được định hướng nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế, tiềm năng của từng địa phương; khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển du lịch xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh hình thành các sản phẩm du lịch mới, khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, gắn kết với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chương trình nghệ thuật khu vực đường ven sông Đồng Nai thu hút đông đảo người dân

Tỉnh sẽ mở rộng liên kết với các địa phương Nam bộ và cả nước để phát huy tiềm năng, thế mạnh, gắn phát triển du lịch Đồng Nai với du lịch vùng và quốc gia. Ngoài ra, công tác truyền thông, quảng bá được tỉnh chú trọng thông qua việc phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, tập trung vào thị trường khách Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.

PHÚ NGÂN