Đồng Nai ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đồng Nai có 95 phường xã, với dân số hơn 4,49 triệu người (thứ 5 cả nước), quy mô kinh tế đạt gần 610.000 tỷ đồng (đứng thứ 4 cả nước), tỉnh đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng và phát triển quỹ nhà ở xã hội để phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Phóng viên: Thưa ông, tỉnh Đồng Nai được xác định là một trong những trung tâm kết nối vùng Đông Nam bộ, ông có thể cho biết định hướng tổng thể của tỉnh về phát triển hạ tầng liên vùng trong giai đoạn 2025–2030?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã xác định “Hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, nâng cao tính kết nối đa phương thức, giải quyết dứt điểm các nút thắt về giao thông, mở rộng không gian phát triển mới”. Theo đó, tỉnh Đồng Nai cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đa phương thức để mở rộng không gian phát triển, định hình diện mạo đô thị mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tạo đà cho sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thông qua các dự án kết nối với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và nội tỉnh, đặc biệt là giao thông kết nối với TPHCM theo quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng Đông Nam bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hướng đến mục tiêu bứt phá cùng siêu đô thị TPHCM phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế động lực của cả nước. Có thể kể đến một số dự án giao thông kết nối cần tập trung triển khai đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030 như sau:

Về giao thông đường bộ là hoàn thành 8/8 tuyến cao tốc (gồm: Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Dầu Giây – Tân Phú, Tân Phú – Bảo Lộc, Vành đai 3, Vành đai 4, Gia Nghĩa – Chơn Thành, TPHCM – Chơn Thành). Trong đó, phải gấp rút hoàn thành tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3, mở rộng TPHCM – Long Thành và Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác năm 2026.

Tỉnh hoàn thành xây dựng các trục giao thông kết nối chiến lược với TPHCM thông qua các dự án cầu lớn như: cầu Phước An, cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng và 7 cây cầu kết nối với khu vực tỉnh Bình Dương trước đây; hoàn thành các tuyến nội tỉnh như: ĐT.770B, ĐT.773, ĐT.769, ĐT.769E, đường Liên cảng, 25B, 25C, đường Hương lộ 2, đường trên cao QL 51, đường quốc lộ 15 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành, đường Đồng Phú – Bình Dương...

Về giao thông đường sắt: Triển khai xây dựng dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Đây là dự án đường sắt đô thị chiến lược nhằm kết nối khu vực trung tâm TPHCM với trung tâm của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là kết nối giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Biên Hòa – Vũng Tàu...

Về giao thông hàng không: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai đầu tư hoàn thành cảng hàng không quốc tế Long Thành, đây là dự án quan trọng quốc gia, dự kiến cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026, dự án này sẽ tạo cú hích rất lớn cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về hệ thống cảng biển: Tập trung đầu tư hoàn thành theo quy hoạch hệ thống các cảng Phước An, Gò Dầu, Phước Thái (trên sông Thị Vải); Nhơn Trạch, Long Bình Tân (trên sông Đồng Nai)...

Hiện nay, những dự án giao thông – đô thị liên vùng trọng điểm nào đang được tỉnh ưu tiên thúc đẩy để kết nối với TPHCM, các tỉnh Tây Nguyên – Nam Trung bộ và tạo trục động lực gắn với sân bay Long Thành?

Hiện nay, Đồng Nai đang tập trung triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng giao thông then chốt để kết nối giao thông với TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên – Nam Trung bộ, hoàn chỉnh giao thông liên kết vùng Đông Nam bộ.

Cụ thể: Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành từ 4 làn xe lên 10 làn xe, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu là các dự án đang gấp rút thi công xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026; dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2027; cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Tân Phú - Bảo Lộc đã khởi công tháng 8-2025; Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang gấp rút thi công để hoàn thành trong năm 2025; đường Vành đai 4 đang triển khai song song công tác thiết kế và công tác GPMB để khởi công năm 2026.

Các trục giao thông kết nối chiến lược: cầu Phước An đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2027; cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) đang được tỉnh Đồng Nai và TPHCM phối hợp gấp rút triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng.

Ngoài ra, 4 cầu vượt sông Đồng Nai và 3 cầu vượt sông Bé kết nối khu vực tỉnh Bình Dương cũ cũng đã được tỉnh Đồng Nai và TPHCM phân chia trách nhiệm của mỗi địa phương để triển khai đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng. Đặc biệt, Đồng Nai đang phối hợp với TPHCM thực hiện các dự án đường sắt đô thị có tầm quan trọng chiến lược là: dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới và sân bay Long Thành; dự án Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành.

Việc hoàn thiện các tuyến vành đai, cao tốc và trục động lực gắn với sân bay Long Thành nêu trên không chỉ giúp tăng cường kết nối vùng, mà còn định hình lại cấu trúc không gian phát triển của Đồng Nai trong nhiều thập kỷ tới. Chúng tôi cho rằng, hạ tầng mới sẽ dịch chuyển mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào phát triển đô thị, công nghiệp và logistics các khu vực quanh sân bay; hình thành các chuỗi đô thị dịch vụ mới, giúp Đồng Nai chuyển từ "vị trí cửa ngõ" trước đây để thực sự vươn mình trở thành "trung tâm động lực" của vùng Đông Nam bộ, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển bền vững và có chiều sâu.

Thưa ông, tỉnh Đồng Nai có dân số đông, số người nhập cư cũng thuộc top đầu cả nước, lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu phát triển loại hình nhà ở xã hội (NƠXH) các năm tới như thế nào?

Theo đánh giá của tôi, nhu cầu nhà ở dành cho các đối tượng có nhu cầu NƠXH tại tỉnh Đồng Nai rất lớn. Từ nay đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển khoảng 65.000 căn NƠXH, theo tính toán dựa trên suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng để đáp ứng được số lượng căn hộ trên thì cần tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 48.000 tỷ đồng.

Để phát triển NƠXH đạt mục tiêu đề ra, cần có sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất, thực hiện việc công khai và rút ngắn thời gian lựa chọn chủ đầu tư xây dựng NƠXH không qua đấu thầu, thời gian tới tiếp tục sớm phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật các công trình trọng điểm để kết nối các khu vực trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tạo điều kiện cư dân mua NƠXH thuận tiện đến nơi làm việc, đồng thời mời gọi nhà đầu tư quan tâm tâm hơn nữa chung tay cùng tỉnh Đồng Nai đầu tư NƠXH.

