Đồng Nai: Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

Ngày 1-12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường quan trọng là đường Bùi Văn Hòa và đường Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, từ ngày 1-12 đến ngày 5-12-2025, UBND các phường, xã gồm: Long Bình, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Bình Minh triển khai tuyên truyền để người dân, hộ kinh doanh dọc 2 tuyến đường biết và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông; vận động các hộ dân, tổ chức, cá nhân dọc hai bên tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang đường bộ.

Đường Bùi Văn Hòa, đoạn qua địa bàn phường Long Bình, luôn nườm nượp xe cộ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Từ ngày 6-12 đến ngày 16-12-2025, các phường, xã, Khu Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận phối hợp kiểm tra thực tế hiện trạng, thống kê đầy đủ các trường hợp vi phạm, đồng thời lập biên bản và yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm.

Đối với những trường hợp không hợp tác hoặc cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, xử lý dứt điểm, đảm bảo công tác chấn chỉnh hành lang an toàn đường bộ diễn ra đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Sau thời gian triển khai xử lý vi phạm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra hàng ngày nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm. Đồng thời, thường xuyên theo dõi việc thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân liên quan, duy trì trật tự hành lang an toàn đường bộ một cách liên tục, ổn định và lâu dài.

XUÂN TRUNG