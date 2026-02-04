Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tết tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 4-2, Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm, chúc tết Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Phong thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2025. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước. Thành phố cũng chính thức bước vào giai đoạn đầu vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng. Cùng với đó, TPHCM tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, để TPHCM phát triển bền vững cần có sự hợp lực chặt chẽ với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình phối hợp, gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khu vực miền Tây.

Đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Vĩnh Long

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Vĩnh Long nhằm chăm lo công tác an sinh xã hội; trao quà tết cho con nuôi Đồn Biên phòng và các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, góp phần động viên tinh thần các lực lượng và thiếu nhi vùng biên giới nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa cảm ơn lãnh đạo TPHCM

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn, thời gian tới, Vĩnh Long và TPHCM tiếp tục tăng cường gắn kết, mở rộng các chương trình hợp tác thiết thực, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, thu hút đầu tư, phát triển đô thị và logistics, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Long trong công tác an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và tăng cường liên kết vùng ĐBSCL với TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Quới

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho người dân trên địa bàn xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng; tặng 50 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ, con nuôi đồn biên phòng và các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà cho con nuôi Đồn biên phòng ở Vĩnh Long

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tại các điểm thăm, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con, trực tiếp trao quà, chúc người dân đón Tết Bính Ngọ an lành, ấm áp, đủ đầy, đồng thời bày tỏ mong muốn địa phương tiếp tục ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới.

TÍN HUY