Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long

Chiều 31-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÍN HUY

Tham gia Đoàn công tác Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Vĩnh Long trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, chuẩn bị các điều kiện cho hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba theo đúng quy định. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh tiếp tục đôn đốc việc hoàn thiện, nộp hồ sơ của người ứng cử bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình; đặc biệt chú trọng bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc thù của Vĩnh Long là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ công tác bầu cử phải được chỉ đạo xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; danh sách người ứng cử phải được rà soát kỹ lưỡng, đúng, đủ và kịp thời. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử phải được thực hiện bài bản, “cầm tay chỉ việc”, tổ chức nhiều lần để cán bộ nắm chắc quy trình, tránh sai sót. Đồng thời, cần bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời giải đáp, xử lý các tình huống phát sinh; thống nhất chặt chẽ các biểu mẫu theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; trong đó, đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, cần tăng cường tuyên truyền bằng tiếng Khmer để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội toàn dân. Bên cạnh đó, tỉnh phải chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, nhất là trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Lưu ý đặc thù địa bàn có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh bố trí các khu vực bỏ phiếu hợp lý, gần dân, thuận tiện cho cử tri và có phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÍN HUY

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, đạt tỷ lệ tham gia cao nhất, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc Khmer.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên, cùng 5 tiểu ban chuyên trách; đồng thời thành lập đầy đủ các ban bầu cử, tổ bầu cử ở các cấp, với 2.908 khu vực bỏ phiếu.

Qua hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 151 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 5.209 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biển tượng trưng kinh phí tài trợ an sinh xã hội và xây dựng giao thông cho phường Bình Minh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng; thắp hương cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Dũng.

Ngoài ra, đồng chí Hà Thị Nga đã đại diện đoàn đến thăm, tặng quà cho 50 công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Minh nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

TÍN HUY