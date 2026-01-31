Tặng quà tết và khám bệnh miễn phí cho 1.500 người dân tại Vĩnh Long

Ngày 31-1, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Vĩnh Long, các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, cấp thuốc và tặng quà tết cho người cao tuổi, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn y bác sĩ khám bệnh miễn phí cho bà con tỉnh Vĩnh Long

Chương trình được triển khai tại các xã Hiếu Phụng, Tiểu Cần, Cái Nhum, Tân Lược, Phú Thuận, Bình Đại, phường Long Châu và một số khu vực lân cận. Hoạt động nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là người cao tuổi; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Bên cạnh khám sức khỏe cho bà con, Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Vĩnh Long đã trao 2.200 phần quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng tại phường Long Châu, ban tổ chức đã tặng kính lão miễn phí cho 300 người cao tuổi và trao thêm 200 cặp kính cho người dân đến khám bệnh.

Ban liên lạc đồng hương tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giảng dạy hai chuyên đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; tổ chức tập huấn tuyên truyền sức khỏe, hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử và phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”.

Các doanh nghiệp đồng hành cũng trao nhiều phần quà thiết thực, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1,5 tỷ đồng, được huy động từ sự chung tay, đóng góp của các đơn vị y tế, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Hoạt động khám, chữa bệnh có sự tham gia của nhiều cơ sở y tế tuyến Trung ương và TPHCM như: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện An Bình, cùng Bộ môn mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

TÍN HUY