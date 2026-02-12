22 giờ tối nay 12-2, thông xe đường cao tốc qua Gia Lai

Ngày 12-2, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết, đơn vị đang hoàn tất các công việc cuối cùng để đưa vào thông xe, khai thác đoạn đường cao tốc qua tỉnh Gia Lai.

Theo lộ trình dự kiến, đến 22 giờ tối nay 12-2, đơn vị chức năng sẽ chính thức mở tuyến cho xe lưu thông toàn tuyến cao tốc từ phía Bắc hầm Cù Mông đến khu vực giáp ranh Gia Lai - Quảng Ngãi, kết nối với dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Các phương tiện nhập làn từ QL1A vào đường cao tốc Bắc - Nam để qua hầm xuyên núi Cù Mông (giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk)

Theo đó, sẽ cho thông xe, đưa vào khai thác chính thức 90km đường cao tốc thuộc dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70km), và 20km đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Các xe khách, xe tải lưu thông vào đường cao tốc điểm đầu dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo quy định mới của Cục Đường bộ, xe con, xe tải đến 3,5 tấn và xe dưới 29 chỗ được phép chạy tốc độ tối đa 90km/giờ; xe trên 29 chỗ, xe giường nằm và xe trên 3,5 tấn chạy tối đa 80km/giờ; tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Khi thông xe, phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc sẽ qua hầm Cù Mông đi thẳng vào đường cao tốc qua tỉnh Gia Lai

Hầm xuyên núi Sơn Triệu đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe

NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG