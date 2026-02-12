Ùn tắc kéo dài tại hầm Đèo Cả phía Khánh Hòa

Sáng 12-2, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, giao thông qua hầm Đèo Cả bị ùn ứ do lưu lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm quá lớn; xe tập trung qua trạm thu phí cũng làm gia tăng áp lực giao thông.

Các phương tiện nối đuôi qua hầm Đèo Cả. Ảnh: HOÀNG SAO

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa (Nha Trang – Cam Lâm, Vân Phong – Nha Trang), theo hướng Nam – Bắc tăng gấp đôi so với ngày thường.

Để hạn chế nguy cơ quá tải tại đoạn cuối cao tốc Vân Phong – Nha Trang, lực lượng chức năng đã sẵn sàng phương án điều tiết từ xa. Khi mật độ phương tiện tăng cao, CSGT sẽ chủ động hướng dẫn xe rời cao tốc xuống quốc lộ 1 tại các nút giao với quốc lộ 26, quốc lộ 27C… nhằm giảm áp lực và bảo đảm giao thông thông suốt.

Các phương tiện nối đuôi qua trạm thu phí hầm Đèo Cả. Ảnh: HOÀNG SAO

Hầm đường bộ Đèo Cả nằm trên tuyến quốc lộ 1, nối liền tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây), thay thế cho đoạn đèo hiểm trở. Trong khi đó, cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang kết nối một phần với quốc lộ 1, đi qua hầm Cổ Mã và hầm Đèo Cả để vào địa phận tỉnh Đắk Lắk.

HIẾU GIANG