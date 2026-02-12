TPHCM: Nhiều tuyến đường dẫn đến sân bay ùn ứ

Sáng 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp), Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn cao điểm khai thác, tăng mạnh cả về chuyến bay lẫn hành khách. Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay dự kiến phục vụ 1.027 chuyến bay, với tổng lượng hành khách thông qua đạt gần 156.315 lượt.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục rất đông tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong tổng số chuyến bay khai thác, có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến bay đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 688 chuyến, gồm 350 chuyến đi và 338 chuyến đến. Đối với đường bay quốc tế, có 339 chuyến, trong đó 169 chuyến đi và 170 chuyến đến.

Nhà ga T1 khai thác 125 chuyến quốc nội đi với 27.064 hành khách và 125 chuyến quốc nội đến với 7.127 hành khách. Nhà ga T3 ghi nhận sản lượng cao với 220 chuyến quốc nội đi với 43.750 hành khách và 227 chuyến quốc nội đến với 19.552 hành khách. Trong khi đó, Nhà ga T2 – phục vụ các chuyến bay quốc tế – có 169 chuyến đi với 30.615 hành khách và 170 chuyến đến với 29.606 hành khách.

Các tuyến đường cửa ngõ ra vào sân bay như Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, Cộng Hòa và Phạm Văn Đồng cũng rơi vào tình trạng quá tải. Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng, song do nhu cầu đi lại tăng đột biến trong cao điểm, tình trạng kẹt xe vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đáng kể đến thời gian di chuyển của người dân và hành khách.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Tương tự, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra trên nhiều tuyến cao tốc như TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương. Phương tiện nối đuôi kéo dài, di chuyển chậm.

QUỐC HÙNG