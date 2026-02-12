Điều chỉnh tốc độ tối đa một số đoạn tuyến cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho phép các đơn vị quản lý đường bộ điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với một số loại phương tiện trên đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao các đơn vị tổ chức thí điểm từ 3 - 6 tháng điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa cho phù hợp với từng loại xe trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ.

Đồng thời rà soát, giảm tốc độ tối đa áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông đối với các đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có yếu tố kỹ thuật hạn chế (độ dốc dọc lớn, kéo dài, mặt đường bị hằn lún, xuống cấp), đoạn tuyến đi qua khu vực thường xuyên có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Cụ thể, đối với các đoạn thông thường, loại xe con, xe khách đến 29 chỗ, xe tải đến 3,5 tấn sẽ giữ nguyên tốc độ khai thác tối đa cho phép là 90km/giờ. Xe khách giường nằm và các loại xe khác được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc được phép tối đa 80 km/giờ.

Các tuyến cao tốc sẽ được thí điểm điều chỉnh tốc độ gồm: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu.

BÍCH QUYÊN