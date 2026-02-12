Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẵn sàng khai thác tạm trước Tết

Tại nút giao Long Thành (hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai), hệ thống thu phí điện tử không dừng theo mô hình “free-flow” đang được lắp đặt trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đây là hạng mục quan trọng để phục vụ phương án thông xe khai thác tạm một chiều, góp phần giảm tải quốc lộ 51 và tăng cường kết nối liên vùng Đông Nam bộ.

Các thiết bị thu phí không dừng đã lắp đặt lên giá long môn

Ghi nhận trong ngày 11-2, trên công trường Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại vị trí giá long môn biển chỉ dẫn lối đi thẳng đến Bình An – An Phước và lối rẽ về Nhơn Trạch – TPHCM, từng tốp kỹ sư, công nhân tất bật lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng (ETC).

Công nhân lắp đặt thiết bị trên giá long môn

Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện trong ngày 12-2, sau đó chờ cấp nguồn điện chính thức để vận hành. “Chúng tôi đã chuẩn bị phương án máy phát điện dự phòng, bảo đảm khi có yêu cầu là có thể vận hành ngay, không để gián đoạn”, một kỹ sư cho biết.

Việc gắn trạm chỉ là cơ sở để xác định điểm phương tiện vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hiện vẫn chưa thu phí phương tiện lưu thông.

Một container kỹ thuật được bố trí làm trung tâm điều khiển tạm thời

Trước đó, các đơn vị liên quan thống nhất nghiên cứu phương án thông xe một chiều từ Vũng Tàu đi Đồng Nai, nhằm bảo đảm thu phí liên thông với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, tránh thất thoát doanh thu. Chiều ngược lại, từ TPHCM đi Vũng Tàu, phương tiện tạm thời vẫn lưu thông trên quốc lộ 51. Khi hoàn thành trạm thu phí (dự kiến trong quý II-2026), tuyến sẽ được khai thác đồng bộ hai chiều.

Phương án thông xe một chiều từ Vũng Tàu đi Đồng Nai, nhằm bảo đảm thu phí liên thông với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Trong bối cảnh chưa kịp xây dựng trạm thu phí truyền thống có barie kiểm soát, mô hình thu phí điện tử không dừng “free-flow” được lựa chọn. Với hình thức này, không bố trí cabin cố định, phương tiện không phải dừng xe, toàn bộ giao dịch được ghi nhận bằng công nghệ ETC. Mục tiêu là bảo đảm tất cả phương tiện từ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khi nhập vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đều được ghi nhận giao dịch, làm cơ sở thu phí liên thông minh bạch, chính xác.

Song song với lắp đặt hệ thống thu phí, Ban QLDA 85 chỉ đạo các nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Các thủ tục thẩm tra, kiểm tra điều kiện kỹ thuật, tổ chức giao thông và an toàn cũng đang được khẩn trương hoàn tất trước khi quyết định đưa vào khai thác tạm.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp tết tăng cao, việc sớm đưa một phần cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khai thác được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51 vốn quá tải nhiều năm qua, đồng thời tạo thêm động lực kết nối, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ.

THÀNH HUY