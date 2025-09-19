Bệnh nhân ung thư xương khó tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến

Bảo tồn chi bằng thay khớp nhân tạo cho bệnh nhân ung thư xương được nhiều quốc gia áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên tại Việt Nam, người bệnh khó tiếp cận kỹ thuật này do chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 19-9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM tổ chức hội thảo khoa học chủ đề "Thay khớp vai nhân tạo trong điều trị ung thư xương đầu trên cánh tay".

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu - GLOBOCAN 2022, Việt Nam có khoảng 180.000 ca mắc mới và 120.000 ca tử vong vì ung thư mỗi năm. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong các bệnh ung thư, nhưng ung thư xương nguyên phát có độ ác tính cao.

Theo TS-BS Lê Văn Thọ, Trưởng khoa Bệnh học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, ung thư xương thường xảy ra ở bệnh nhân trẻ từ 10 tuổi - 25 tuổi. Bệnh gây tàn phế, mất chức năng chi thể, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống, đặc biệt nặng nề với trẻ em.

TS-BS Lê Văn Thọ, Trưởng khoa Bệnh học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM phát biểu tại hội thảo

Do vậy, các bác sĩ luôn nỗ lực hướng đến các phương pháp điều trị bảo tồn chi cho bệnh nhân ung thư xương, cùng với các phương pháp hoá trị, xạ trị.

TS-BS Lê Văn Thọ cho biết, hội thảo khoa học lần này tập trung đến phương pháp thay khớp vai nhân tạo cho bệnh nhân ung thư xương đầu trên cánh tay. Đây là kỹ thuật phổ biến ở nhiều quốc gia và là xu hướng chung trên thế giới. Bệnh nhân được đảm bảo chức năng vận động, sinh hoạt, hòa nhập cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, người bệnh ung thư xương tại Việt Nam rất khó tiếp cận kỹ thuật tiên tiến này. Nguyên nhân do chi phí cao - mỗi bộ khớp nhân tạo dao động từ 150 triệu đến hơn 300 triệu đồng, các bệnh viện công lập cũng chưa thể triển khai.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học ngày 19-9

TS-BS Lê Văn Thọ kỳ vọng, những thông tin chuyên môn trong hội thảo sẽ góp phần đưa kỹ thuật tiên tiến này sớm được thực hiện tại các bệnh viện công lập. Mục tiêu cao nhất là mở ra cơ hội điều trị hiệu quả và tăng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư xương, đặc biệt là người bệnh nghèo.

GIAO LINH