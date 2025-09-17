Mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến

Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về phòng chống và điều trị ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt nhằm cải tiến công tác điều trị ung thư tại Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Johnson & Johnson Việt Nam tại buổi ký kết

Sự kiện thể hiện cam kết của hai bên trong việc ứng dụng những giải pháp y học đổi mới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người Việt, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến thông qua việc cộng tác chặt chẽ với hệ thống y tế trong nước.

Theo đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ tập trung tối ưu hóa phác đồ điều trị ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt, từ đó cải thiện quy trình, nâng cao trải nghiệm và kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Các nội dung hợp tác bao gồm: nâng cao nhận thức và chẩn đoán đột biến chèn đoạn EGFR exon 20 trong NSCLC (dấu ấn sinh học trong ung thư phổi); mở rộng áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), đẩy mạnh trao đổi kiến thức và đào tạo y khoa, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế trong việc áp dụng các liệu pháp mới.

Đồng thời, thúc đẩy sự phối hợp đa chuyên khoa với sự tham gia của bác sĩ ung bướu, giải phẫu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, dược lâm sàng và điều dưỡng nhằm mang lại hiệu quả chăm sóc toàn diện. Ngoài ra, Biên bản ghi nhớ hợp tác còn củng cố hệ thống chuyển tuyến giữa Bệnh viện Ung bướu TPHCM và 13 bệnh viện vệ tinh tại khu vực ĐBSCL, Đông Nam bộ và miền Trung, giúp bệnh nhân có cơ hội được chẩn đoán sớm và chính xác hơn.

Ông Upendra Patkie, Tổng Giám đốc Johnson & Johnson Việt Nam cho biết, thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác, công ty sẽ giúp bệnh nhân trên khắp cả nước có cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp tiên tiến, củng cố năng lực chuyên môn, và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời nỗ lực chuyển đổi công tác chăm sóc ung thư và xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn tại Việt Nam.

Theo thống kê của Globalcan, ung thư phổi đứng thứ ba về số ca mắc mới trong các loại ung thư tại Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc mới trong năm 2022. Đây cũng là nguyên nhân đứng thứ hai trong số các nguyên nhân gây tử vong vì ung thư, với hơn 22.000 ca tử vong mỗi năm. Bên cạnh đó, ung thư tuyến tiền liệt ngày càng trở thành bệnh lý đáng quan ngại đối với nam giới tại Việt Nam. Năm 2022, gần 5.900 ca mắc mới được ghi nhận, đưa căn bệnh này vào nhóm năm loại ung thư phổ biến nhất cho nam giới và chiếm khoảng 2,3% số ca tử vong do ung thư.

THÀNH SƠN