Việt Nam có hơn 24.000 ca mắc ung thư phổi mới mỗi năm

Trường Đại học Y Hà Nội vừa phối hợp với MSD Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo khoa học “Kỳ vọng sống còn dài hạn cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa và di căn với liệu pháp miễn dịch” tại Hà Nội và TPHCM, quy tụ gần 400 chuyên gia y tế trên cả nước tham dự.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nội 2, Bệnh viện K, nhận định, ung thư phổi hiện là một trong những thách thức y tế lớn tại Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm và khoảng 75% được chẩn đoán ở giai đoạn muộn (theo GLOBOCAN 2022). Sự xuất hiện của liệu pháp miễn dịch đã thay đổi cách tiếp cận điều trị, đặc biệt với những trường hợp không còn khả năng phẫu thuật.

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nội 2, Bệnh viện K chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có GS-BS Balazs Halmos, Trung tâm Ung thư Chuyên sâu Montefiore Einstein, Hoa Kỳ và PGS-BS Jung-Seop Eom, Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan, Busan, Hàn Quốc, đã chia sẻ dữ liệu thực tiễn 10 năm về hiệu quả dài hạn của liệu pháp miễn dịch trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn.

Các nghiên cứu quốc tế và kinh nghiệm điều trị tại nhiều quốc gia có nền y tế phát triển khẳng định liệu pháp này mang lại lợi ích rõ rệt không chỉ ở bệnh nhân có PD-L1 (protein xuyên màng) dương tính mà cả ở nhóm không bộc lộ PD-L1, giúp bác sĩ tự tin hơn trong việc xây dựng chiến lược điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

TS-BS Phan Trọng Giáo chia sẻ tại hội thảo

Theo TS-BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa MSD Việt Nam, cho biết, trong suốt gần một thập kỷ, liệu pháp miễn dịch do MSD tiên phong đưa về Việt Nam đã không chỉ giúp kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện đáng kể chất lượng sống cho bệnh nhân, từ đó đóng góp tích cực vào hiệu quả điều trị tại các cơ sở y tế điều trị ung thư trên toàn quốc.

Đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn đồng hành cùng bệnh nhân và mong muốn liệu pháp miễn dịch sớm được đưa vào danh mục chi trả của Bảo hiểm y tế để ngày càng nhiều bệnh nhân Việt Nam tiếp cận bền vững với phương pháp tiên tiến này, giảm bớt gánh nặng chi phí và mở ra thêm nhiều cơ hội sống.

Còn theo TS-BS Lê Tuấn Anh, Trưởng khoa Hóa xạ trị, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy: "Chúng tôi ghi nhận những cải thiện rõ rệt về chất lượng sống và đáp ứng điều trị ở bệnh nhân sử dụng liệu pháp miễn dịch. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cá thể hóa điều trị ung thư, một xu hướng ngày càng được chú trọng tại Việt Nam”.

THÀNH SƠN