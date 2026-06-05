Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được kết nạp Đảng

Thầy Nguyễn Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho học sinh Nguyễn Lê Phương Anh

Thầy Nguyễn Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, lễ kết nạp Đảng viên mới diễn ra đúng vào dịp cả nước Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) nên càng có ý nghĩa trang trọng.

"Phương Anh là Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2024-2025. Thời điểm đó, do ảnh hưởng từ việc chia tách Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh học ở cơ sở phường Sài Gòn, nhưng sinh hoạt đoàn, hội diễn ra tại cơ sở ở phường An Khánh. Trong bối cảnh di chuyển giữa hai cơ sở, Phương Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn năng nổ đi đầu trong tất cả nhiệm vụ được giao", thầy Nguyễn Minh bày tỏ.

Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, thầy Nguyễn Minh mong em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Học sinh Nguyễn Lê Phương Anh đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng viên mới

Đặc biệt, vài ngày tới đây, em sẽ cùng tất cả học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để chuẩn bị chuyển tiếp lên bậc đại học. Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa mong Phương Anh tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực của học sinh trường chuyên, hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ học tập và rèn luyện, góp sức trẻ vào sự phát triển của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Bà Hoàng Thị Em, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường An Khánh, cho biết, công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của Đảng bộ phường An Khánh nói chung, các chi bộ trực thuộc nói riêng. Trên địa bàn phường hiện có 77 tổ chức Đảng với 3.054 Đảng viên.

Trong năm 2026, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 90 Đảng viên mới. Học sinh Nguyễn Lê Phương Anh là Đảng viên thứ 29 được kết nạp mới của Đảng bộ phường An Khánh trong năm 2026.

"Tôi mong các chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới không chỉ trong đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên mà còn đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh của đơn vị", bà Hoàng Thị Em bày tỏ.

Nhắn gửi đến Đảng viên mới Nguyễn Lê Phương Anh, đại diện Đảng ủy phường An Khánh mong em tiếp tục rèn luyện và học tập tốt hơn nữa, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, có ý thức đấu tranh loại bỏ tư tưởng cá nhân cục bộ.

Đặc biệt, khi tham gia vào hàng ngũ của Đảng, học sinh Nguyễn Lê Phương Anh cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, thực hiện thường xuyên tinh thần phê bình và tự phê bình.

Bà Hoàng Thị Em, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường An Khánh phát biểu tại lễ kết nạp Đảng viên mới Nguyễn Lê Phương Anh

Chia sẻ sau lễ kết nạp, Nguyễn Lê Phương Anh cho biết sẽ ghi nhớ kỹ tất cả lời dặn dò, nhắn gửi của các thầy, cô giáo và lãnh đạo Đảng bộ phường An Khánh. Trước mắt, em tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6 tới đây để hiện thực hóa ước mơ trở thành một luật sư hoặc một nhà nghiên cứu về các vấn đề xã hội.

Gia đình học sinh Nguyễn Lê Phương Anh và thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh chia sẻ niềm vui với em trong ngày kết nạp Đảng viên mới

"Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và tham gia xét tuyển đại học, em hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, chuẩn mực trong hành vi ứng xử để thực hiện tốt tinh thần gương mẫu đi đầu của một Đảng viên", Phương Anh chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12TH1, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của học sinh Nguyễn Lê Phương Anh. Bản thân không chỉ có kết quả học tập và rèn luyện tốt, Phương Anh còn tích cực giúp đỡ bạn cùng lớp, là "thỏi nam châm" trong mọi hoạt động phong trào của trường, lớp. Nguyễn Lê Phương Anh cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 12TH1

THU TÂM