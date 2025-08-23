Đại học Quốc gia TPHCM: Đột phá đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, cùng với dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ĐHQG TPHCM.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Tiên phong - Sáng tạo”, đại hội định hướng tầm nhìn dài hạn, thể hiện ý chí thống nhất và quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống ĐHQG TPHCM trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng.

Hội đồng Đại học Quốc gia TPHCM họp bàn về các chính sách, chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia TPHCM trong giai đoạn mới

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm về chính trị, xây dựng Đảng và 21 chỉ tiêu. Đảng ủy đã quán triệt, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai, thống nhất nhận thức và hành động, đảm bảo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh hệ thống, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu đại hội đã đề ra.

Theo đồng chí Lê Thị Anh Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ ĐHQG TPHCM, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật, trong giai đoạn 2020-2025, số đơn vị trực thuộc giảm từ 30 xuống 21 (giảm 30%) thông qua việc hợp nhất các đầu mối chức năng tương đồng. Tính đến nay, có 20/30 đơn vị đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ chi thường xuyên. Đến cuối năm 2024, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong toàn hệ thống chỉ còn 1.154 người, tương ứng tỷ lệ 18% tổng số viên chức, người lao động (năm 2020 là 3.477 người, chiếm 71,1%).

Cùng với đó, công tác sắp xếp tổ chức Đảng có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 812 đảng viên, đạt tỷ lệ 101,5% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có 475 đảng viên là sinh viên, học sinh; đảng viên mới kết nạp phần lớn có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 23,64%.

Trong nhiệm kỳ qua, ĐHQG TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế, số ngành/lĩnh vực được xếp hạng quốc tế. Đến tháng 6-2025, đã có 181 chương trình được kiểm định quốc tế và 53 ngành/lĩnh vực được xếp hạng thế giới. Nếu như năm 2021, cả ĐHQG TPHCM chỉ có 1 ngành được xếp hạng thì đến năm 2025, đã có 18 ngành, 3 lĩnh vực được xếp hạng, trong đó có 15 ngành thuộc tốp 500 thế giới. Số lượng bài báo công bố quốc tế trên các tạp chí, hội nghị quốc tế vượt chỉ tiêu toàn nhiệm kỳ là 15.000 bài báo, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước...

Ngoài ra, nhiều nhà khoa học, giảng viên, sinh viên ĐHQG TPHCM đạt được nhiều giải thưởng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo uy tín trong nước và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ ĐHQG TPHCM đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng ở tất cả các lĩnh vực. Về công tác Đảng, mục tiêu là có ít nhất 2 năm được đánh giá, xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 6%-7% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Về nhân lực, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 75%, thu hút được 350 tiến sĩ trẻ, nhà khoa học đầu ngành, 100 giáo sư thỉnh giảng. Về công tác khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hoàn thành đề án chuyển đổi số, đưa vào sử dụng hệ thống dữ liệu tích hợp; số bài báo được đăng trên tạp chí Web of Science và Scopus đạt 20.000 bài; số lượng đơn đăng ký và văn bằng sáng chế tăng trung bình 16%-18%/năm; phát triển thành công ít nhất 2 sản phẩm khoa học công nghệ chiến lược quốc gia... Trong công tác đào tạo, số lượng các chương trình được kiểm định quốc tế lũy tiến đạt 200 chương trình; đào tạo được 50.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: Chíp bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ sinh học - y sinh, Công nghệ vật liệu tiên tiến, Năng lượng tái tạo và hạt nhân…

Nhiều mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Theo PGS-TS Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VII (2025-2030) diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường trên nhiều phương diện. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước vẫn kiên định chủ trương phát triển nhanh, bền vững, từng bước triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược mang tính đột phá. Do đó, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ ĐHQG TPHCM trong sạch vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh hệ thống, tạo đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

Cùng với đó, ĐHQG TPHCM sẽ tiên phong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng; tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại. Mục tiêu đề ra là đến năm 2030 nằm trong tốp 100 đại học hàng đầu châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong tốp 100 trường đại học hàng đầu thế giới; giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TPHCM, đóng góp quan trọng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, 3 nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQG TPHCM trong nhiệm kỳ mới là: (1) tăng cường đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số, phát huy sức mạnh hệ thống, đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, phát triển nguồn lực tài chính bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của ĐHQG TPHCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; (2) phát triển các chương trình đào tạo tài năng, liên ngành; nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế; khẳng định vai trò của ĐHQG TPHCM trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước; (3) tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, phát triển, làm chủ một số công nghệ chiến lược; tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ngoài ra, ĐHQG TPHCM còn xác định 1 đột phá chiến lược là thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.

GS-TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận ĐHQG TPHCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM): Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thực hiện công tác tư tưởng Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 là kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thực hiện công tác tư tưởng, chú trọng tăng cường đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo của đơn vị với cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, người học; chú trọng giáo dục chính trị, đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi như tinh thần yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của ĐHQG TPHCM, của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

PGS-TS TRẦN CAO VINH, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM: Tập trung vào các đề án, dự án trọng điểm, đột phá trong nhiệm kỳ mới Trong nhiệm kỳ mới, ĐHQG TPHCM đặt ra nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện những mục tiêu quan trọng: xây dựng Đảng, quản trị đại học (nguồn nhân lực, chuyển đổi số), công tác đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển địa phương kết nối doanh nghiệp và hội nhập quốc tế, tài chính, cơ sở vật chất. Điển hình như: xuất bản các ấn phẩm và giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống ĐHQG TPHCM; chuyển đổi số trong Đảng bộ ĐHQG TPHCM; thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành (Chương trình VNU350) và Chương trình Giáo sư thỉnh giảng; xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu lớn; chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong một lĩnh vực công nghệ chiến lược thuộc nhóm hàng đầu châu Á; nâng cao năng lực công bố quốc tế; nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm khu vực và thế giới giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối với vùng và khu vực châu Á...

THANH HÙNG