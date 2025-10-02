Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 2-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo TPHCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

Họp Ban Chỉ đạo TPHCM về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số là “cứu cánh”

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả mà TPHCM đã đạt được trong triển khai Nghị quyết 57.

Tuy nhiên, khi phân tích vai trò, vị trí của TPHCM hiện nay, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ lo lắng khâu phối hợp tổ chức, trước khối lượng công việc nhiều nhưng vẫn còn nhiều việc chưa làm được, còn chung chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ một số nguyên tắc trong triển khai Nghị quyết 57. Trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí lưu ý, TPHCM phải chắt lọc và kế thừa những cách làm hay, hiệu quả trước đây của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để áp dụng đồng bộ trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý của TPHCM mới.

Đồng thời, TPHCM rà soát lại các quy định của hai địa phương này trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ đó lựa chọn, tiếp thu những điều khoản tích cực, tiên tiến nhất để áp dụng thống nhất cho toàn TPHCM, bảo đảm tính hợp lý, phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu.

Dành nhiều thời gian phân tích nhiệm vụ chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chuyển đổi số là “cứu cánh” khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là ở 168 phường, xã, đặc khu của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, trong thẩm quyền được giao, TPHCM áp dụng cơ chế thông thoáng nhất để kêu gọi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và ưu tiên bố trí hạ tầng phục vụ phát triển.

Cùng với đó, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mua sắm trang thiết bị, đầu tư hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số, phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó, tạo nền tảng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về ý kiến thuê dịch vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ thông tin và thuê nguồn nhân lực cho công tác này để giải quyết kịp thời yêu cầu hiện nay của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu.

Quan tâm đến công tác đào tạo, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng một cách linh hoạt, hiệu quả cho những người làm công tác chuyển đổi số. Đồng chí lưu ý, đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, cụ thể.

Chỉ đạo theo dõi tiến độ công việc, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, khẩn trương xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) cho lĩnh vực chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai sơ đồ này phải thể hiện rất rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người phụ trách, đơn vị, tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành.

“Các đồng chí chú ý, tôi căn cứ vào sơ đồ Gantt để sau này khen các đồng chí, hoặc phê bình, xử lý các đồng chí nếu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ công việc”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn phát biểu.

Về ý kiến triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ đồng tình, TPHCM sẵn sàng áp dụng những mô hình mới theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Đồng chí khẳng định, TPHCM có đủ điều kiện, nguồn lực để thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý phải đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, nhất là trong việc tuyển chọn nhân sự cho trung tâm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh nguyên tắc là phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời chủ động vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. TPHCM vừa triển khai thực hiện, vừa kịp thời đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công việc diễn ra thông suốt và hiệu quả.

Triển khai ứng dụng quản lý chính quyền số

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh đã giới thiệu về Ứng dụng nền tảng quản lý chính quyền số TPHCM. Theo đó, ứng dụng nhằm nhắc nhở, theo dõi hình hình xử lý văn bản, chỉ đạo, giao việc, thông báo các công việc cần xử lý đến người dùng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Ứng dụng nền tảng quản lý chính quyền số TPHCM là một nền tảng rất hữu ích hiện nay, nhất là khi thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, giai đoạn 1, ứng dụng sẽ triển khai tại UBND TPHCM và xã phường, giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai cho hệ thống doanh nghiệp và giai đoạn 3 sẽ triển khai để nắm được tình hình kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Báo cáo việc triển khai Nghị quyết 57, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, trong năm 2025, TPHCM có 47 chỉ tiêu cần phấn đấu, tính đến nay có 31 chỉ tiêu đạt. Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu UBND TPHCM đã ban hành 44 kế hoạch, đề án, văn bản quan trọng; triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giữ chân nhà khoa học, chính sách sandbox công nghệ mới. "Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích đổi mới sáng tạo, hình thành mô hình "3 nhà" và phát triển các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế", đồng chí Lâm Đình Thắng cho biết. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn được Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chỉ ra, đó là một số hệ thống chuyên ngành của các bộ, ngành chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong việc kết nối, đồng bộ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, bán dẫn...

