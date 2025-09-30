Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: “TPHCM chọn người cho công việc”

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao quyết định cán bộ. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, điều động đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng hai cán bộ được phân công nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định, TPHCM luôn nhất quán quan điểm “chọn người cho công việc”, không bố trí theo cách “cơ học”.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, từ ngày 1-7, TPHCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp nhân sự giai đoạn đầu có phần chưa đồng bộ, vì vậy trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Lê Anh Tú nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến định hướng phát triển đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là địa bàn có tiềm năng, dư địa phát triển rất lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. “Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng Côn Đảo thành hòn đảo ngọc của TPHCM”, đồng chí Trần Lưu Quang nói và cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cử một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp làm “chỉ huy trưởng” tại đây, nhằm lãnh đạo, điều hành việc phát triển Côn Đảo xứng tầm.

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy đề nghị đồng chí Lê Hoàng Hải vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa - lịch sử vốn có, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của đặc khu.

Đồng chí Lê Hoàng Hải nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường – lĩnh vực đang gặp nhiều vướng mắc tại TPHCM. Lãnh đạo Thành ủy kỳ vọng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể Sở tập trung tháo gỡ những khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hoàng Hải cam kết nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển đặc khu Côn Đảo theo hướng bền vững, hiệu quả.

