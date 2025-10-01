Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm hành chính công phường đông dân nhất thành phố

Chính trị

Sáng 1-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An (TPHCM).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đông nhất thành phố. Thực hiện: VĂN MINH

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An.

Đến khu vực tiếp nhận hồ sơ, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến thực hiện thủ tục. Đồng chí lắng nghe các ý kiến đánh giá của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính và nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo hoạt động của trung tâm, trong đó có điều kiện làm việc của cán bộ, công chức ở trung tâm.

84a31a43f1a87bf622b9.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An có 15 quầy tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính và 5 quầy tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính. Từ ngày 1-7 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 13.569 hồ sơ. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận hơn 400 hồ sơ, chủ yếu ở lĩnh vực tư pháp, kinh doanh, đất đai, xây dựng...

Phường Dĩ An là phường có dân số hơn 234.000 dân, là phường có dân số đông nhất của TPHCM, đông thứ nhì cả nước.

5086570ebce536bb6ff4.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Dĩ An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường: Dĩ An, An Bình và các khu phố: Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp (trước đây).

>> Hình ảnh Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: VIỆT DŨNG

2400287109729496478.jpg
e9e34d6aa6812cdf7590.jpg
2423162533133321691.jpg
d6eaee6c05878fd9d696.jpg
df6f86ed6d06e758be17.jpg
5f2a0cb5e75e6d00344f.jpg
VĂN MINH - VĂN CHÂU

