Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ưu tiên xây dựng trường lớp, nhất là ở nơi đông dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo, phải ưu tiên xây dựng trường lớp, nhất là ở những khu vực đông dân. Theo đồng chí, việc chung tay góp sức lo cho các em học sinh là lo cho tương lai của đất nước, nếu không lo được là không làm tròn trách nhiệm.

Sáng 1-10, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An (TPHCM).

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn thời gian qua của phường Dĩ An.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ những áp lực mà phường đang đối diện, nhất là dân số đông, khối lượng công việc rất lớn. Đồng chí yêu cầu, các sở ban ngành TPHCM phải chung tay với địa phương để xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc tại địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, phải có sự ưu tiên cho các địa phương có đặc thù dân số đông như phường Dĩ An; cũng như việc phân bổ biên chế cán bộ sau này cũng phải tính toán cho phù hợp, tránh tình trạng cào bằng.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí yêu cầu, phường Dĩ An phải chủ động trong phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và với các địa phương lân cận để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong giai đoạn còn khó khăn, phường phải thích ứng để chủ động trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở phải đi vào thực chất hơn, chi tiết hơn; học tập những phường, xã đã làm tốt để rút kinh nghiệm. Trong đó, TPHCM phải hướng dẫn chặt chẽ, cụ thể để có cơ sở thực hiện, tránh tình trạng hướng dẫn chung chung, dẫn đến địa phương lúng túng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo, phải ưu tiên xây dựng trường lớp, nhất là ở những khu vực đông dân. "Chúng ta chung tay góp sức lo cho các em học sinh là lo cho tương lai của đất nước. Nếu không lo được việc này, chúng ta sẽ không tròn trách nhiệm”, đồng chí Trần Lưu Quang nhắc nhở.

Trong bối cảnh dân số tăng rất nhanh trên địa bàn phường, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh nguyên tắc, địa phương phải có trách nhiệm phục vụ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về nhà ở.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đề cập đến những chính sách, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực mà trước đây tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đã triển khai, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, UBND TPHCM và các sở ban ngành thành phố phải tham mưu trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu có quy định chung để áp dụng chung cho TPHCM mới, trong đó quan tâm đến chính sách về chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ.

Thiếu giáo viên các môn kỹ năng

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An đã nêu nhiều kiến nghị về các lĩnh vực như cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, biên chế; đầu tư công, ngân sách; quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị; giáo dục – đào tạo; thủ tục hành chính; an ninh trật tự và công tác chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Đảng ủy phường Dĩ An. Ảnh: VĂN MINH

Hiện, phường Dĩ An có quy mô dân số trên 234.000 người. Vì vậy, lãnh đạo địa phương kiến nghị UBND TPHCM căn cứ đặc thù thực tế để phân bổ biên chế phù hợp, không áp dụng cào bằng.

Dân số đông cũng tạo áp lực vấn đề trường lớp. Hiện phường Dĩ An chỉ mới bố trí dạy 2 buổi/ngày cho 72,63% lớp Tiểu học và 24,78% lớp THCS; còn 9.927 học sinh chưa được học 2 buổi/ngày.

Toàn phường thiếu giáo viên các môn Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật; nhiều trường thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do vướng quy trình mua sắm tập trung.

Vì vậy, lãnh đạo địa phương kiến nghị UBND TPHCM bố trí ngân sách đầu tư trường lớp, trang thiết bị và bổ sung 267 biên chế giáo viên để từng bước mở rộng, hoàn thành mục tiêu đổi mới giáo dục.

VĂN MINH - VĂN CHÂU