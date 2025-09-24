Chuyển đổi số mở ra hướng đi mới cho ngành y tế Cần Thơ

Ngày 24-9, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý chất lượng bệnh viện về an toàn người bệnh và chuyển đổi số”.

Quang cảnh hội thảo

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, từ đầu năm 2025, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện TP Cần Thơ đã đưa ứng dụng Google Appsheet vào đánh giá chấm điểm 80/83 tiêu chí (theo Quyết định 6858/QĐ-BYT) và 43 tiểu mục theo bộ tiêu chuẩn chất lượng (Thông tư 35/2024/TT- BYT).

Bước đầu, Google Appsheet đáp ứng được 90% mục tiêu và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để thiết lập Bộ Chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện riêng cho ngành y tế Cần Thơ.

Ngoài ra, từ đầu tháng 9-2025 đến nay, TP Cần Thơ có 22/58 bệnh viện công bố thực hiện bệnh án điện tử, dự kiến đến 30-9 có thêm các đơn vị còn lại và công bố đạt 100% đơn vị y tế có giường bệnh triển khai bệnh án điện tử.

Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, ngành y tế Cần Thơ đang quyết tâm cải tiến chất lượng mạnh mẽ để đưa ra các giải pháp đồng bộ và thực chất hơn đẩy nhanh tốc độ phát triển y tế chuyên sâu trong khu vực ĐBSCL.

PGS-TS-BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, hội thảo là diễn đàn quan trọng để các đơn vị, chuyên gia và bệnh viện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, định hướng lộ trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ thống y tế Cần Thơ an toàn - chất lượng - hiện đại - hội nhập, xứng đáng là trung tâm y tế chuyên sâu của ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: "Trong chăm sóc sức khỏe, an toàn người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu. Mỗi một sai sót y khoa, dù nhỏ, cũng có thể để lại hậu quả lớn cho người bệnh, gia đình và xã hội. Do đó, bảo đảm an toàn người bệnh chính là trách nhiệm và cũng là danh dự của ngành y tế".

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới. Tiêu biểu như việc áp dụng bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông minh, kết nối dữ liệu liên thông… không chỉ giúp quản lý bệnh viện hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Do đó, TP Cần Thơ sẽ luôn đồng hành cùng ngành y tế, các bệnh viện, quyết tâm xây dựng hệ thống y tế an toàn - hiện đại - hội nhập, khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của ĐBSCL.

TUẤN QUANG