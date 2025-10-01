Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 1-10, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quý 4-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, chủ trì.

Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quý 4-2025. Thực hiện: VĂN MINH

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ, phạm vi, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng và biên phòng của TPHCM trở nên lớn hơn và cũng đa dạng, phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí chỉ đạo, phải xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh.

Lực lượng vũ trang TPHCM cũng phải chủ động nắm, dự báo, đánh giá tình hình, có phương án, đối sách kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tham mưu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình về quân sự, quốc phòng.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền báo cáo. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, trong quý 3-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn. Đồng thời, chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm...

Trước đó, hội nghị đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

VĂN MINH