Chuyển giao Báo Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về Báo Sài Gòn Giải Phóng đúng quy định

Nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ chính trị của Báo Sài Gòn Giải Phóng lớn hơn, nặng nề hơn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đề nghị, Báo Sài Gòn Giải Phóng mới khẩn trương hoàn thiện bộ máy, tổ chức, nhanh chóng ổn định để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chiều 29-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức buổi họp với các cơ quan liên quan về việc thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ; tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản và các nội dung liên quan từ Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Thực hiện: VĂN MINH

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu (trước giải thể) và Báo Bình Dương (trước giải thể), lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu mở đầu buổi họp. Ảnh: VĂN MINH

Nội dung cuộc họp liên quan đến việc thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ; tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản và các nội dung liên quan từ Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trong đó, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của hai Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương về Báo Sài Gòn Giải Phóng; thực hiện việc xử lý, chuyển giao tài sản, tài chính theo đúng quy định.

Đồng thời chuyển giao tổ chức Đảng, Chi hội Nhà báo, tổ chức Công đoàn và nhân sự tiếp tục công tác từ Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi họp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, Ban Biên tập 3 báo đã khẩn trương thực hiện các nội dung chuyển giao chức năng, nhiệm vụ; tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản và các nội dung liên quan từ Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nêu rõ, sau sắp xếp, TPHCM mới có quy mô lớn hơn trước rất nhiều lần. Sau sắp xếp, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của hai Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bình Dương.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ chính trị của Báo Sài Gòn Giải Phóng lớn hơn, nặng nề hơn, không gian hoạt động của báo rộng lớn hơn trước rất nhiều. Vì vậy, Báo Sài Gòn Giải Phóng mới khẩn trương hoàn thiện bộ máy, tổ chức, nhanh chóng ổn định để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM) phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Dương Anh Đức gửi gắm Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên và người lao động Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hợp sức để đưa tờ báo phát triển hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong quá trình chuyển giao, đồng chí Dương Anh Đức lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, phải thực hiện thật kỹ lưỡng từng chi tiết, đảm bảo chuyển giao đúng quy định, nhất là về tài chính, tài sản... Đồng thời, trong quá chuyển giao phải đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, phóng viên và người lao động của các báo.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, ngày 26-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định kiện toàn Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và giao đồng chí làm Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP cho đến khi có quyết định nhân sự Tổng Biên tập.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương) phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời bổ nhiệm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa (nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Minh Tùng (nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Dương) giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Cùng ngày, Báo SGGP đã tổ chức tiếp nhận nhân sự Báo Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có Quyết định số 353 về việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định 354 về giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Báo Bình Dương. Theo đó, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của hai báo này về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

