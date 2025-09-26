Cải thiện không gian phục vụ người dân

Là nơi trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp nhưng nhiều trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại TPHCM đang trong tình trạng chật hẹp, quá tải, thiết bị xuống cấp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách về đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phục vụ.

Diện tích chật hẹp, quá tải

Gần 9 giờ sáng ngày đầu tuần, bà Nguyễn Thị Hà đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành (TPHCM) để nộp hồ sơ. Vào giờ cao điểm nên Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường rất đông người, bà Hà đứng tạm phía ngoài cửa ra vào để chờ tới lượt, thi thoảng bà phải đứng nép vào phía trong tường để có lối cho người qua lại.

Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Không gian bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành chỉ hơn 45m2, được bố trí một dãy bàn dài để 7 công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ của người dân. Diện tích còn lại được bố trí một số ghế để người dân ngồi chờ. Phía trong còn một phòng nội bộ, rộng khoảng 13m2, là nơi 7 công chức làm việc.

Ông Mạc Hồng Lĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành, cho biết, toàn bộ trụ sở Đảng ủy - UBND phường Bến Thành trước đây được thiết kế cho 30-40 người làm việc, nay được sử dụng làm trụ sở của HĐND, UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành với hơn 80 người làm việc nên rất chật hẹp. Riêng diện tích dành cho toàn bộ 17 cán bộ, công chức của trung tâm làm việc và tiếp công dân chỉ vỏn vẹn gần 70m2. Trong khi mỗi ngày, trung tâm tiếp khoảng 150 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính, dẫn đến tình trạng có thời điểm không đủ chỗ cho người dân ngồi chờ.

Tương tự, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận (TPHCM) được đặt tại tầng trệt của trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường. Tổng diện tích của trung tâm khoảng 70m2, được bố trí quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; khu vực hướng dẫn; khu vực bưu điện tiếp nhận yêu cầu gửi hồ sơ qua bưu điện; ghế ngồi chờ… Giờ cao điểm, nhiều người thường phải ra ngoài đứng đợi đến số thứ tự vì không có chỗ ngồi. Đứng phía ngoài sảnh, thi thoảng ngó vào trong xem sắp đến số thứ tự của mình chưa, ông Trần Minh Ẩn (ngụ phường Phú Thuận) phàn nàn: “Trung tâm ở ngay mặt đường nhưng không gian hẹp, chỗ để xe cũng không có, chúng tôi phải gửi xe bên ban chỉ huy quân sự gần đây”.

Bộ phận một cửa thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông được bố trí trong khuôn viên UBND phường, mỗi ngày tiếp hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục với khoảng 300-500 hồ sơ. Nhiều người dân nhận xét, diện tích, không gian bộ phận một cửa của trung tâm khá chật hẹp, chưa đảm bảo để bố trí thêm khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; tra cứu thông tin; khu vực hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú Đông, cho hay, ban đầu bộ phận một cửa chỉ có 5 quầy giao dịch, UBND phường đã lắp đặt bổ sung 4 quầy. Đồng thời UBND phường đã cải tạo tạm khu vực liền kề thuộc khuôn viên UBND phường để bố trí thêm 8 quầy cho các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc cùng đơn vị cung ứng dịch vụ tiện ích, bưu điện và dự phòng các quầy tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Trung tâm cũng bố trí bàn ghế đá trong khuôn viên UBND phường để người dân sử dụng khi liên hệ. Để kịp thời khắc phục các khó khăn về cơ sở hạ tầng, UBND phường đã có công văn gửi Sở Tài chính đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị.

Phường An Phú Đông (TPHCM) cải tạo tạm khu vực liền kề bộ phận một cửa thuộc khuôn viên UBND phường để bố trí thêm 8 quầy cho các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bên cạnh đó, phường chủ động phối hợp thực hiện giải pháp tích hợp thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thanh toán dịch vụ công. Đồng thời, ứng dụng công nghệ quét mã vạch căn cước công dân để lưu trữ hồ sơ số hóa công dân. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại trung tâm, khu phố thông qua lực lượng thanh niên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận, có những thời điểm không gian trung tâm không đủ chỗ để người dân ngồi. Ngoài trung tâm phục vụ hành chính công phường, cơ sở vật chất của điểm tiếp dân giải quyết dịch vụ công tại công an phường cũng chưa đảm bảo về diện tích sử dụng, trang thiết bị.

Trước thực trạng này, UBND phường Phú Thuận đề xuất UBND TPHCM sớm xem xét, có ý kiến về việc đầu tư xây dựng trụ sở UBND phường nhằm đảm bảo diện tích làm việc; trong đó đảm bảo diện tích bố trí trung tâm phục vụ hành chính công phường. Đồng thời, phường Phú Thuận đề xuất sửa chữa, bố trí điểm tiếp dân của công an phường đảm bảo diện tích, cơ sở vật chất phục vụ nhân dân. Trong thời gian chờ trụ sở mới, UBND phường Phú Thuận đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính và tuyên truyền để người dân thực hiện thủ thực trực tuyến và nhận kết quả điện tử hoặc qua bưu điện…

Một khó khăn mà nhiều phường, xã đang gặp là cơ sở vật chất, trang thiết bị (như máy vi tính, máy scan, hạ tầng mạng) đã cũ, chỉ đáp ứng sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn, chưa đáp ứng được tính ổn định, hiện đại. Trước thực trạng trên, tại các cuộc họp của UBND TPHCM với sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, ổn định bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cần tập trung đầu tư căn cơ, bài bản trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã, đặc biệt là 38 tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng chí yêu cầu phải đầu tư căn cơ, bài bản cơ sở hạ tầng, từ phần mềm, thiết bị đầu cuối, đường truyền đến thiết bị mạng… để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG