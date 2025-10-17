Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I

Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). ẢNH: TẤN THÁI

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính Phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam Anh hùng và 450 đại biểu đại diện hơn 82.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trần Lưu Quang đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 17-10

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, đã hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước đây thành tỉnh Cà Mau và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, nội bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, đồng tình cao.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu khai mạc đại hội

Cà Mau và Bạc Liêu trước đây vốn có thế mạnh kinh tế biển và có nhiều tài nguyên, lợi thế so sánh, dư địa phát triển; nay hợp nhất thành một tỉnh, các lợi thế, tiềm năng được tích hợp, tạo sự “cộng hưởng” mạnh mẽ, làm cho tiềm lực của tỉnh tăng lên nhiều lần và mở ra không gian phát triển mới.

Cà Mau không còn là “điểm tận cùng của đất nước” mà đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan không gian trưng bày tại đại hội. Ảnh: TẤN THÁI

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại đại hội. Ảnh: TẤN THÁI

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận các khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; và vẫn còn đó những khó khăn, thách thức chưa vượt qua, những điều chưa làm được trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trần Lưu Quang trồng cây lưu niệm tại Trung tâm h ội nghị tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh giai đoạn 2025-2030 là: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

TẤN THÁI