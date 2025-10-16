Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Tỉnh Cà Mau đã có lời thăm hỏi đến các tỉnh bị thiệt hại và hỗ trợ bước đầu cho 8 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Trị với số tiền 2,8 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ vào ngày 6-10-2025 và đang tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. ẢNH: BTC

Tiếp theo, bão số 11 (Matmo) cũng gây thiệt hại nặng nề hơn cho các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh; tỉnh Cà Mau cũng hỗ trợ cho 4 tỉnh với số tiền 1,4 tỷ đồng.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tha thiết vận động các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với lãnh đạo tỉnh hỗ trợ nhân dân miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất”, đồng chí Lê Thanh Triều kêu gọi.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành phiên trù bị. Ảnh: BTC

Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu dự Đại hội là 450 đại biểu, gồm 53 đại biểu đương nhiên và 397 đại biểu chỉ định thuộc 68 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh; đại diện cho hơn 82.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự đại hội.

TẤN THÁI