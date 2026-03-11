Sáng 11-3, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đến khảo sát các dự án ở khu Trường đua Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện lãnh đạo một số sở ngành cùng đi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát tiến độ loạt dự án ở Trường đua Phú Thọ. Ảnh: VIỆT DŨNG



Theo đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác khảo sát Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ...

Đoàn công tác khảo sát các dự án tại khu trường đua Phú Thọ nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, đồng thời kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, TPHCM sẽ ưu tiên sử dụng các khu đất trống, nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp lại để phát triển các công trình y tế, giáo dục và thiết chế văn hóa. Việc này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, các dự án ở khu Trường đua Phú Thọ gồm: Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ.

Cụ thể về tiến độ xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, dự án được khởi công từ tháng 4-2023. Đến tháng 9-2024, dự án hoàn thành thi công phần thô công trình và tổ chức lễ cất nóc. Đến tháng 4-2025, dự án đã hoàn thành công tác thi công. Đến ngày 19-8-2025, TPHCM tổ chức lễ khánh thành dự án. Hiện nay, đang thực hiện công tác bàn giao cho Sở VH-TT TPHCM, đơn vị thụ hưởng trực tiếp là Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, để đưa vào hoạt động.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có quy mô 2.000 chỗ, phòng tập luyện đa năng 300 chỗ. Dự án có 12 tầng nổi, 2 tầng ngầm, với tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TPHCM. Công trình này là nơi tổ chức biểu diễn, đào tạo biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các hội nghị và lễ hội văn hóa, nghệ thuật… Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những công trình thiết chế văn hóa mới, tiêu biểu của TPHCM.

Về tiến độ thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, dự án được động thổ và thi công từ tháng 4-2025, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ thi công dự án đạt khoảng 79% khối lượng công việc sửa chữa, đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Dự kiến đến tháng 5-2026, công trình sẽ hoàn thành.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ cũng được dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 84 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Ban đầu, dự án triển khai trong hai năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến tháng 5-2025, dự án mới được động thổ và thi công sau quá trình thực hiện các thủ tục, hồ sơ.

Dự án cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ cũng được dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026. Hiện nay, dự án được thi công đạt khoảng 70% khối lượng sửa chữa. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 112,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, có 5 dự án đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Cụ thể, xây dựng mới khu phục vụ tập trung dành cho vận động viên - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM (dự kiến tổng mức đầu tư 1.967 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2027-2031).

Xây dựng mới nhà tập luyện 01 (dự kiến tổng mức đầu tư 2.055 tỷ đồng) và xây mới nhà tập luyện 02 (dự kiến tổng mức đầu tư hơn 2.346 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hai dự án này là từ năm 2027-2031. Hai nhà tập luyện này thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ.

Cùng với đó, xây mới khu hành chính và ứng dụng công nghệ thể thao với tổng vốn đầu tư hơn 1.583 tỷ đồng (thời gian thực hiện từ năm 2026-2029). Xây dựng Trung tâm Nghệ thuật truyền thống TPHCM với các nhà hát 1.000 chỗ và 450 chỗ, khu hành chính, khu trưng bày triển lãm, khu đào tạo và dịch vụ… với tổng vốn đầu tư hơn 2.989 tỷ đồng (thời gian thực hiện từ năm 2026-2031).

Ngoài ra, các dự án khác ở khu Trường đua Phú Thọ gồm xây dựng hạ tầng và đường giao thông khu trường đua; xây dựng công viên khu trường đua - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; dự án cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ với quy mô 30 lớp học và nhiều phòng chức năng phục vụ dạy - học.

Song song đó, các đơn vị đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án xây dựng mới công viên công cộng khu Trường đua Phú Thọ; xây mới Trường Phổ thông Trung học (thuộc khu Trường đua Phú Thọ) với 45 phòng học và các phòng chức năng (thời gian thực hiện từ năm 2026-2030).

