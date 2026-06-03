Gần 476 tỷ đồng tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4924/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà đến người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng quà tri ân các gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM). Ảnh: VIỆT NGA

Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7-2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng... Đối tượng là đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

Cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

PHAN THẢO