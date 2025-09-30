Chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo (TPHCM)

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Hải. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Hoàng Hải sinh sinh năm 1974; quê quán: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây). Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Thương mại và kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Lê Hoàng Hải từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

VĂN MINH