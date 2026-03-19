Biến lưới vụn thành sản phẩm xanh, hữu ích

Từ những mảnh lưới vụn của ngư dân sau khi đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, phụ nữ xã Long Sơn (TPHCM) đã gom nhặt về xử lý và may thành những chiếc túi xách, phục vụ cho cuộc sống. Việc làm này vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa mang lại giá trị sinh kế cho người dân.

Từ rác thải thành túi xách thời trang

Ngôi nhà cấp 4 của chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh (tổ 1, xã Long Sơn) trước đây vốn lặng lẽ thì 7 tháng qua, mỗi sáng lại rộn ràng hơn bởi tiếng trò chuyện của chị em trong xóm, tiếng máy may lịch kịch, tiếng giặt lưới xào xạc ngoài sân… Bên trong nhà, hàng chục chiếc túi xách xinh xắn vừa hoàn thiện treo lủng lẳng như một cửa hàng thời trang, đồ gia dụng.

Chị em phụ nữ xã Long Sơn có thêm thu nhập nhờ công việc may túi lưới. Ảnh: SONG THƯ

Những mảnh lưới vụn thải ra từ hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, chị Ảnh cùng một số chị em trên địa bàn xã Long Sơn thu gom về, giặt sạch rồi tỉ mẩn tạo hình, cắt, may… thành những chiếc túi xách đi chợ xinh xắn, chắc chắn. Vừa cặm cụi xâu kim, vừa đạp máy may, chị Ảnh tâm sự: “Để có được những chiếc túi xách đẹp như bây giờ tôi đã từng làm hỏng rất nhiều lưới, hư không biết bao nhiêu là kim, đứt cả đống cuộn chỉ. May túi đã khó, may túi xách từ lưới vụn càng khó gấp nhiều lần vì lưới vừa cứng vừa thưa. Nhưng trong quá trình làm, tôi vừa may vừa rút kinh nghiệm nên mỗi chiếc túi ra đời sẽ có 2 lớp lót, viền túi cũng được may chắc chắn, có cả khóa kéo lại rất thời trang”.

Cũng theo chị Ảnh, ban đầu chị chỉ may những chiếc túi kích thước 40 x 36 x 15cm dùng để đi chợ, thay thế túi ni lông. Sau này các chị đã sáng tạo ra rất nhiều mẫu túi từ lưới vụn. Nào là túi đeo bình nước, túi đựng hành tỏi, túi đi chơi, đi du lịch, túi đựng vợt pickleball, túi đựng laptop… và cả túi để chở mèo cưng mỗi khi đi ra ngoài. Qua bàn tay khéo léo của chị em, những tấm lưới vụn đã có thêm một vòng đời hữu ích. Chị Trần Thị Mỹ cho hay, các loại túi này có giá thành rẻ, độ bền cao và không kém phần thời trang, độc đáo. “Tái sinh lưới vụn để giảm bớt gánh nặng cho môi trường là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm được. Khi mỗi người cùng ý thức tái chế, tái sử dụng thì môi trường sẽ xanh hơn”, chị Mỹ nói.

Từ khi triển khai dự án đến nay, đã có 7 dòng sản phẩm được phân phối qua các kênh trực tuyến và trực tiếp. Với giá bán từ 70.000-250.000 đồng/sản phẩm, dự án đã tạo việc làm với thu nhập bổ sung từ 150.000-200.000 đồng/người/ngày.

Những chiếc túi lưới ban đầu chỉ bán cho các cô, các chị trong thôn đi chợ nhưng nay đã được nhiều người biết đến, tìm mua. Thông qua các hội chợ xanh, các triển lãm về môi trường, túi lưới của chị em phụ nữ xã Long Sơn đã được du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… và các doanh nghiệp tìm mua sử dụng và làm quà tặng.

Vì môi trường xanh và sinh kế bền vững

Câu chuyện may lưới vụn thành túi xách ra đời vào tháng 8-2025, thuộc dự án túi lưới EcoNet. Đây là một phần của sáng kiến kinh tế tuần hoàn do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đồng hành triển khai tại xã Long Sơn, nhằm tạo ra giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng địa phương.

Xuất phát từ nguyên nhân Long Sơn là một xã có nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phổ biến, lưới vụn thải ra nhiều, trở thành gánh nặng cho môi trường vì lưới khó phân hủy. Chị Đoàn Y Bình, phụ trách dự án túi lưới EcoNet, cho biết, mục tiêu của dự án là tận dụng lưới vụn từ quá trình may lồng bè, đánh bắt hải sản để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn và thân thiện với môi trường. Từ đó, góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường và đại dương, thúc đẩy lối sống xanh và tiêu dùng bền vững. “Dự án còn hướng đến mục tiêu tạo sinh kế và thêm thu nhập cho phụ nữ địa phương, đặc biệt là các chị em nội trợ cần công việc có thời gian linh hoạt để chăm lo cho gia đình”, chị Đinh Võ Kiều Trang, đồng phụ trách dự án EcoNet, tâm sự.

Trên tinh thần đó, từ tháng 8 đến tháng 10-2025, LSP hỗ trợ tìm hiểu, thử nghiệm may mẫu sản phẩm cho 1 hộ kinh doanh và 5 công nhân. LSP tài trợ nguyên liệu, máy móc và thiết bị may với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi thử nghiệm thành công, từ tháng 10-2025 đến nay, các sản phẩm túi lưới mang tên EcoNet chính thức bán ra thị trường.

QUANG VŨ - ĐỨC TRUNG