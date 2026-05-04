Khởi công dự án cải tạo cống vòm và mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng

Sáng 4-5, UBND phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo cống vòm và mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có các đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án có quy mô dài 361m, lộ giới mở rộng lên 23m, gồm lòng đường 15m và vỉa hè mỗi bên 4m, tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá granite vỉa hè, ngầm hóa hệ thống điện – viễn thông, đảm bảo kết nối giao thông giữa đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 2-9-2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống người dân, hướng tới chào mừng Quốc khánh 2-9.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết, tuyến đường Trần Bình Trọng và hệ thống cống vòm xây dựng hơn 70 năm đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do vậy việc cải tạo cống vòm và mở rộng tuyến đường là hết sức cần thiết, vừa góp phần chỉnh trang đô thị vừa kết nối với không gian Công viên số 1 Lý Thái Tổ – công trình mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các nạn nhân trong đại dịch COVID-19.

Đường Trần Bình Trọng hiện hữu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Được biết, dự án ảnh hưởng đến 116 trường hợp, trong đó có 97 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Lãnh đạo phường Vườn Lài bày tỏ sự tri ân và mong muốn người dân đồng thuận, chia sẻ để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, địa phương cũng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và sự phối hợp của các sở, ngành trong việc tháo gỡ vướng mắc, bố trí nguồn vốn, cũng như đảm bảo chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân, trong đó có việc bố trí quỹ nhà tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành.

QUỐC HÙNG

