Tự bôi, tự cạo

Những người chuyên dán quảng cáo bẩn thường rất tự tin với chiến thuật lợi dụng đêm vắng, dán nhanh rồi tẩu thoát. Thế nhưng thời nay, khi camera an ninh giăng khắp đầu hẻm và “mắt thần” của người dân tỏ như ban ngày, thì hành vi bôi bẩn phố phường không còn dễ dàng lọt lưới. Có đối tượng trong đêm vừa lén dán xong mớ tờ rơi cho vay tài chính, rạng sáng đã thấy các anh công an đứng đợi sẵn mời lên phường “uống trà”.

Cái giá phải trả giờ đây không chỉ dừng lại ở biên bản phạt tiền triệu. Chế tài thấm nhất và có sức răn đe thực tế chính là biện pháp buộc khắc phục hậu quả: Người vi phạm phải tự tay lột sạch những gì mình đã dán.

Còn gì quê hơn cảnh giữa thanh thiên bạch nhật, mấy thanh niên khỏe mạnh phải hì hục cạo từng mảng giấy do chính mình dán, rát cả tay dưới cái nắng cháy da. Đã vậy, xung quanh còn có các bác cựu chiến binh, đại diện tổ dân phố giám sát từng chút. Vừa phải nộp phạt, vừa đỏ mặt vì ngượng dưới ánh mắt “hình viên đạn” của cả xóm, đây thực sự là bài học nhớ đời. Cứ duy trì phạt nghiêm và buộc dọn sạch hiện trường như thời gian qua nhiều phường, xã đã làm, tin rằng “đội quân” dán quảng cáo bẩn dù có được ai đó thuê mướn với giá cao cũng chẳng dám làm bậy nữa.

AN BÌNH