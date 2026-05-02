Du lịch Long Hải đón gần 20.000 lượt khách

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, xã Long Hải đã đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Việc thông xe tạm tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách.

Ngày 2-5, theo báo cáo từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Long Hải (TPHCM), lượng khách tăng cao ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, tập trung chủ yếu tại các bãi tắm và khu lưu trú ven biển.

Việc đưa vào khai thác các đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giúp giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc vào dịp lễ, qua đó tạo tâm lý thuận tiện hơn cho người dân lựa chọn Long Hải làm điểm đến du lịch gần.

Trước áp lực từ lượng du khách đông, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Lực lượng cứu hộ bờ biển được huy động 100% quân số, thường xuyên túc trực, đồng thời cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nước sâu, đá ngầm nguy hiểm.

Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường. Việc thu gom rác thải tại các bãi tắm được thực hiện liên tục nhằm giữ gìn hình ảnh du lịch xanh – sạch – đẹp.

Đoàn kiểm tra liên ngành duy trì kiểm tra thường xuyên việc niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi “chặt chém” du khách.

Dự báo trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, lượng khách đến địa phương sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

THÀNH HUY