Biểu tượng cho kỷ nguyên hợp tác mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10.

Định hướng hợp tác lâu dài, toàn diện

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế - giáo dục - khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc. Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là dấu mốc quan trọng nhất, khẳng định tầm cao mới trong quan hệ song phương và mở ra định hướng hợp tác lâu dài và toàn diện hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc là một trong 4 nước khu vực châu Á là đối tác ưu tiên của Phần Lan trong chính sách thương mại và đầu tư. Hợp tác trong giáo dục và khoa học - công nghệ cũng ngày càng sôi động. Các trường đại học và viện nghiên cứu hai nước đã triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Cộng đồng người Việt tại Phần Lan cũng ngày càng phát triển, hội nhập tốt và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là một trong những cơ sở để Chính phủ Phần Lan đưa Việt Nam vào danh sách 4 nước “thu hút nhân tài”.

Tất cả những kết quả đó cho thấy quan hệ Việt Nam - Phần Lan đang bước vào giai đoạn “đối tác bình đẳng, hợp tác bền vững và cùng phát triển”, phù hợp với tầm nhìn hướng tới tương lai xanh và sáng tạo của cả hai quốc gia.

Ý nghĩ chiến lược

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả về chính trị, kinh tế và đối ngoại toàn diện. Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, trước hết, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo.

Thứ hai, chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai. Hai bên dự kiến trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, môi trường và năng lượng sạch, những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Thứ ba, chuyến thăm còn có ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể nói, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là biểu tượng cho kỷ nguyên hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan - kỷ nguyên của sáng tạo, tri thức và phát triển xanh, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

TTXVN