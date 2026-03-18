Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 hoạt động chậm nhất ngày 1-4

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu dự kỳ họp thứ 21 của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4. Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được kỳ họp thứ nhất trước ngày 31-3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND các cấp; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND các cấp; chỉ đạo thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31-3; đồng thời chỉ đạo thường trực HĐND cấp xã trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31-3.

Các địa phương báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3-4.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định; phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17 giờ ngày 31-3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4. Đồng thời, Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh, chậm nhất ngày 5-4.

Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền tại các nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực, ngành để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ để tổng hợp), hoàn thành chậm nhất ngày 15-4.

UBND cấp tỉnh rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15-4; rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp (tháng 4)…

LÂM NGUYÊN