Biểu tượng của nghĩa tình và sức mạnh lòng dân

LTS: TPHCM đang tổ chức lấy ý kiến người dân về Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân và khắc họa sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố. Báo SGGP xin giới thiệu ý kiến của một số người dân về ý tưởng công trình Biểu tượng trên.

*Ông NGUYỄN TRI QUANG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM:

Ông Nguyễn Tri Quang

Biểu tượng nên là một không gian mở, truyền cảm hứng

Đại dịch Covid-19 là giai đoạn mất mát chưa từng có, nhưng cũng là phép thử cho sức sống mãnh liệt của thành phố. Từ những đau thương, TPHCM đã hồi sinh ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng – một minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần kiên cường của người dân, doanh nghiệp.

Với Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, chúng tôi tự hào đã cùng chung tay trong cả giai đoạn chống dịch Covid-19 và phục hồi. Trong phòng chống dịch, những doanh nhân trẻ xông pha như một chiến sĩ trong thời bình, không chỉ hỗ trợ bằng tài lực mà còn là công sức, là trí tuệ, là mồ hôi và có cả nước mắt, có thể điểm lại các hoạt động nổi bật như: “Siêu thị không đồng”, “ATM gạo”, “Đội hình vận chuyển Oxy”, “Nhịp thở Sài Gòn”… Trong giai đoạn phục hồi, nhiều doanh nghiệp trẻ đã chủ động chuyển đổi, sáng tạo mô hình kinh doanh mới, góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế thành phố.

Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nhiều doanh nhân trẻ được tuyên dương điển hình trong phòng chống dịch là minh chứng cho sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Chúng tôi tự hào được góp một phần công sức và trí tuệ vào hành trình phát triển không ngừng của TPHCM – nơi luôn vươn lên mạnh mẽ sau mỗi thử thách.

Khi thành phố khởi xướng việc xây dựng biểu tượng “ghi nhận sự chung sức, đồng lòng”, tôi cho rằng đó không chỉ là một công trình tưởng niệm, mà là một biểu tượng tinh thần – nơi mỗi người dân có thể nhìn lại và tự hào rằng “chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua một trong những thử thách lớn nhất của thời đại”.

Tôi kỳ vọng biểu tượng này sẽ mang hình thức hiện đại, giàu tính biểu trưng và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Biểu tượng nên là một không gian mở, nơi hội tụ ánh sáng, nhạc nước, âm thanh và ký ức. Và hơn hết, nó cần mang thông điệp trường tồn: “Dù bao lần thử thách, thành phố này vẫn sẽ hồi sinh, bởi trong từng con người Sài Gòn luôn có ngọn lửa yêu thương và nghị lực vượt lên”.

*Ông TRẦN QUANG TUẤN, Bí thư Chi bộ khu phố 6, phường Sài Gòn

Ông Trần Quang Tuấn

Để mỗi người dân thấy mình trong biểu tượng của thành phố

Là người nhiều năm gắn bó với khu phố, từng đồng hành cùng lực lượng phòng chống dịch, tôi rất đồng tình về quyết định của Thành ủy TPHCM lựa chọn một nơi xứng đáng làm tượng đài về biểu tượng phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM. Tôi cảm nhận việc thành phố lấy ý kiến người dân về biểu tượng là điều thật đáng trân quý. Bởi hơn ai hết, chính người dân chúng tôi đã trải qua, đã sống trong những ngày đầy mất mát nhưng chan chứa nghĩa tình ấy.

Tôi mong biểu tượng này sẽ không chỉ để tri ân, mà còn là hình ảnh kết tinh sức mạnh của lòng dân. Nếu được góp một ý, tôi hình dung đó có thể là những bàn tay vươn lên cùng nhau nâng đỡ một mầm xanh đang nở, tượng trưng cho tinh thần “chung sức, đồng lòng” - nơi mỗi người góp một phần nhỏ bé của mình để thành phố hồi sinh. Mầm xanh ấy cũng là biểu tượng của sự sống, của niềm tin và hy vọng, như cách TPHCM đã hồi sinh ngoạn mục sau dịch, với sức sống và nghị lực không gì khuất phục được.

Tôi mong công trình này được đặt ở một không gian mở, chan hòa với thiên nhiên, có chỗ để người dân đến ngồi nghỉ, tưởng niệm, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi đó phải là nơi của cảm xúc và tự hào, nơi con cháu mai sau có thể đến, nghe kể về một thời “Sài Gòn nghĩa tình”, nơi con người không bỏ nhau trong hoạn nạn. Để mỗi khi nhìn lên biểu tượng ấy, chúng ta không chỉ nhớ về quá khứ đau thương, mà còn thấy hiện hữu sức mạnh của hôm nay, sức mạnh của lòng dân, của nghĩa tình - sức mạnh làm nên một TPHCM kiên cường và nhân ái.

*Bà NGUYỄN THỊ TÂM, phường Chánh Hưng

Bà NGUYỄN THỊ TÂM

Một không gian của niềm tự hào và tri ân

Dịch Covid-19 không chỉ là một giai đoạn đầy đau thương của nhân loại, mà còn là thời khắc thử thách và cũng là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân TPHCM. Tôi rất ủng hộ ý tưởng Công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Theo tôi, đây không chỉ là một “tượng đài tưởng nhớ” đơn thuần, mà nên được hình dung như một không gian sống - nơi để mỗi người dân tìm thấy niềm tự hào, sự đồng cảm và những bài học sâu sắc cho tương lai.

Công trình này nhắc nhở chúng ta rằng “phòng dịch hơn chống dịch”, để những gì đã qua không lặp lại. Đồng thời, đây cũng là nơi ghi dấu tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, một nét đẹp truyền thống đã giúp thành phố vượt qua những ngày tháng gian nan nhất. Tôi càng trân quý hơn khi thành phố chọn cách gắn kết công trình tri ân với một công viên xanh, điều mà đô thị chúng ta đang rất thiếu. Một mảng xanh, một không gian công cộng vừa để tưởng nhớ, vừa để người dân thư giãn, tìm lại sự cân bằng sau những mất mát, đó là lựa chọn đầy nhân văn.

Tôi tin, nếu được thực hiện với tấm lòng tri ân và sự trân trọng quá khứ, công trình ấy sẽ không chỉ là biểu tượng của một giai đoạn khó quên, mà còn là điểm hẹn của niềm tự hào, của sức sống và tình người thành phố.

Công trình Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 sẽ được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Dự kiến ý tưởng thông điệp của Biểu tượng được thể hiện như sau: 1. Từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời, ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, thành phố đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%. 2. Tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TPHCM đã “chung sức, đồng lòng” trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội. 3. Lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch Covid-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Tin liên quan TPHCM lấy ý kiến người dân về biểu tượng tri ân tinh thần vượt qua đại dịch Covid-19

NHÓM PHÓNG VIÊN