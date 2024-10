Bình Phước: Tìm thấy thi thể người đàn ông chèo thuyền bị co giật rơi xuống sông

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1-10, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh, cùng các lực lượng hữu quan đã tìm thấy thi thể người đàn ông chèo thuyền không may bị ngã, rơi xuống sông mất tích.