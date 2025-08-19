Quảng Trị: Khánh thành và khởi công nhiều công trình, dự án

Ngày 19-8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành, thông xe dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Cùng ngày, ba khu tái định cư (TĐC) đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã đồng loạt được khởi công ở Quảng Trị.

Dự án có chiều dài 65,5km, tổng vốn đầu tư gần 9.920 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tuyến khởi công từ tháng 1-2023, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (nay là xã Trường Ninh, Quảng Trị) kết nối với cao tốc Bùng – Vạn Ninh, điểm cuối tại xã Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang, Quảng Trị), nối với cao tốc Cam Lộ – La Sơn.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Tuyến cao tốc chạy gần song song với đường Hồ Chí Minh phía Đông, có nhiều nút giao cắt và hệ thống hầm chui đang được xây dựng, nhằm bảo đảm an toàn lưu thông, kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Đoạn cao tốc đi qua nhiều đồi núi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ không chỉ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông mà còn mở ra cơ hội lớn cho Quảng Trị trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ".

Quang cảnh buổi lễ

Quảng Trị đồng loạt khởi công 3 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Sáng 19-8, tại Quảng Trị, ba khu tái định cư (TĐC) đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã đồng loạt được khởi công tại phường Đồng Sơn, phường Ba Đồn và xã Quảng Trạch. Theo đó, phường Đồng Sơn có 3 khu TĐC, diện tích 21,5ha, bố trí 287 hộ, tổng kinh phí xây dựng 376 tỷ đồng. Phường Ba Đồn có 1 khu TĐC, diện tích 13,3ha, bố trí 200 hộ, kinh phí 280 tỷ đồng. Xã Quảng Trạch có 1 khu TĐC, diện tích 7,8ha, bố trí 120 hộ, kinh phí 140 tỷ đồng. Khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phường Đồng Sơn Theo thống kê, để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Quảng Trị dự kiến sẽ thu hồi 1.865ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 7.277 hộ dân, di dời 21.051 ngôi mộ. Ba khu tái định cư tại Đồng Sơn, Ba Đồn, Quảng Trạch được khởi công Để bố trí chỗ ở mới cho người dân, tỉnh sẽ xây dựng 51 khu tái định cư với diện tích hơn 261ha, dự kiến tiếp nhận 3.060 hộ, tổng kinh phí xây dựng 3.188 tỷ đồng. Song song đó là 28 khu nghĩa trang tập trung cũng sẽ được hình thành, diện tích gần 60ha, phục vụ việc di dời 21.051 ngôi mộ.

MINH PHONG