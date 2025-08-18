Hà Nội phát động treo cờ Tổ quốc chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Theo thông báo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân Thủ đô được đề nghị treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-8 đến hết ngày 3-9. Theo UBND TP Hà Nội, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, góp phần làm đẹp diện mạo đô thị và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống hào hùng của dân tộc.
UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại khu dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và giám sát việc thực hiện trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng quy định, trang trọng và đồng bộ.
Những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Tràng Tiền, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng... đã được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích cổ động rực rỡ. Việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn tạo nên không khí phấn khởi, thiêng liêng, hướng tới hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Chùm ảnh đường phố Hà Nội rực rỡ cờ Tổ quốc: