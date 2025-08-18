Xã hội

Hà Nội phát động treo cờ Tổ quốc chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND TP Hà Nội phát động phong trào treo cờ Tổ quốc trên toàn địa bàn, tạo không khí trang nghiêm, rực rỡ, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Theo thông báo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân Thủ đô được đề nghị treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-8 đến hết ngày 3-9. Theo UBND TP Hà Nội, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, góp phần làm đẹp diện mạo đô thị và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống hào hùng của dân tộc.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại khu dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và giám sát việc thực hiện trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng quy định, trang trọng và đồng bộ.

Những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Tràng Tiền, Lê Duẩn, Phan Đình Phùng... đã được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích cổ động rực rỡ. Việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn tạo nên không khí phấn khởi, thiêng liêng, hướng tới hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Chùm ảnh đường phố Hà Nội rực rỡ cờ Tổ quốc:

Trường THCS Chu Văn An được trang hoàng rực rỡ
Các ngõ phố được người dân trang trí rực rỡ cờ Tổ Quốc
Cờ được treo tại các khu chung cư trên địa bàn
Cờ được treo tại các khu chung cư trên địa bàn
Các tuyến đường, phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc
Quán cà phê cũng được trang hoàng rực rỡ bằng cờ Tổ quốc
Một góc pano khu vực đường Độc Lập trước Quảng trường Ba Đình
Nhiều địa điểm thành nơi check-in của các bạn trẻ
Cờ được treo khắp phố phường
Một cửa hàng bán cờ và đồ lưu niệm
Góc phố cổ Hà Nội dưới góc nhìn từ tầng 4 nhà di tích 48 Hàng Ngang
Người dân phố cổ Hà Nội - khu vực phố Hàng Mã - treo cờ trang hoàng đường phố chào mừng lễ Quốc khánh
