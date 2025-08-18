Gia Lai: Đa số người dân đồng thuận về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ

Ngày 18-8, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa tổ chức thông tin, đối thoại công khai với người dân trong vùng dự án về việc đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ, sắp khởi công giai đoạn 1, tổng vốn trên 4.500 tỷ đồng.

Buổi đối thoại, thông tin về dự án KCN Phù Mỹ có khoảng 300 người dân tham dự. Đa số các ý kiến đều đồng thuận với dự án, đề nghị nhà đầu tư cần triển khai hạ tầng nhanh chóng, đồng bộ, hiện đại như cam kết.

Quang cảnh buổi đối thoại

Ông Trần Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết, nhiều bà con còn lo lắng, nêu quyền lợi về chính sách ưu đãi bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư (TĐC), an sinh và phúc lợi xã hội, việc làm cho con em địa phương… Một số ý kiến lo ngại, đề nghị lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư cam kết về môi trường, xả thải, bảo vệ rừng ứng phó biến đổi khí hậu…

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Hiến (thôn Thuận Đạo, xã Phù Mỹ Đông) cho rằng, chủ trương xây dựng KCN Phù Mỹ là đúng đắn, thể hiện tầm nhìn lãnh đạo tỉnh, được nhân dân đồng thuận cao. Tuy nhiên, người dân mong quá trình di dời, tái định cư phải đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới tốt hơn nơi cũ”, đồng thời quan tâm đến khu cải táng cho người đã khuất.

Cuộc đối thoại có 12 ý kiến đại diện người dân tham gia

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị chính quyền và nhà đầu tư ưu tiên đào tạo, tuyển dụng lao động tại chỗ, bố trí việc làm cho lao động lớn tuổi, hộ khó khăn. Trong quy hoạch phát triển quỹ đất cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, cây xanh và quan tâm bảo vệ các khu vực rừng cây phòng hộ ven biển…

Trao đổi với người dân vùng dự án, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, trong quy hoạch dài hạn, Gia Lai định hướng phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghiệp ở khu vực Đông – Bắc tỉnh. Sau khi hoàn thành KCN Phù Mỹ giai đoạn 1 và bến cảng Phù Mỹ (tổng vốn trên 10.000 tỷ đồng), tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ các tuyến đường ven biển, kết nối cao tốc với khu công nghiệp này với các vùng động lực phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Tự Công Hoàng cam kết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, an sinh xã hội cho người dân. Qua đó, ông chỉ đạo UBND xã Phù Mỹ Đông lập tổ công tác bồi thường, GPMB với sự tham gia giám sát của 8 đại diện uy tín ở 4 thôn bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó nhấn mạnh, quá trình bồi thường sẽ được công khai, minh bạch; cá nhân ông Hoàng chịu trách nhiệm, trực tiếp xử lý mọi vấn đề phát sinh ở bước cuối cùng.

Về khu TĐC dự án, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hạ tầng tương đương đô thị Quy Nhơn, gồm đường nhựa, cấp thoát nước đầy đủ. Hạn mức đất ở khi di dời sẽ giữ như đất ở nông thôn. Đồng thời, tỉnh sẽ đầu tư khu cải táng tập trung phục vụ nhu cầu lâu dài của xã Phù Mỹ Đông.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai sẽ đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, xử lý nước thải ở KCN Phù Mỹ và không chấp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, thiếu hệ thống xử lý nước thải, khí thải. “Chỉ những nhà đầu tư, nhà máy đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện đại mới được tỉnh chấp thuận đầu tư vào khu công nghiệp này”, ông Hoàng nhấn mạnh thêm.

Về giải quyết việc làm cho lao động địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị địa phương cùng các đơn vị liên quan rà soát từng hộ dân, hoàn cảnh gia đình, học sinh, sinh viên và các lao động địa phương. Tinh thần là KCN Phù Mỹ sẽ ưu tiên cho lao động không chỉ ở Phù Mỹ Đông mà cả các xã lân cận; đồng thời tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề theo nguyện vọng cụ thể...

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai, KCN Phù Mỹ có quy mô 820ha, đã được Thủ tướng phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; UBND tỉnh thông qua quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000. Ngày 18-2-2025, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ triển khai giai đoạn 1, diện tích 437ha tại xã Phù Mỹ Đông, tổng vốn 4.569 tỷ đồng. KCN Phù Mỹ định hướng thu hút các ngành như: sản xuất thiết bị năng lượng chiết lưu, sắt - thép - gang, cơ khí, đồ điện dân dụng, plastic, hóa chất cơ bản, linh kiện điện tử, lắp đặt thiết bị công nghiệp, sản xuất phần mềm, thiết bị truyền thông… Dự án ảnh hưởng 397 hộ dân, thu hồi trên 436ha đất và khoảng 5.600 mồ mả. Ban Quản lý KKT tỉnh đã xác nhận nguồn gốc đất, bồi thường 239ha rừng phòng hộ cho Ban Quản lý rừng Phù Mỹ và các đơn vị liên quan với trị giá 2,46 tỷ đồng. Ngày 6-8-2025, UBND xã Phù Mỹ Đông đã quyết định cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ thuê hơn 130ha đất để triển khai hạ tầng giai đoạn 1.

NGỌC OAI