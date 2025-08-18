Tìm được phụ nữ tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Sau khi tông người bán vé số bị thương, bà L. đã lên xe bỏ trốn, để nạn nhân nằm lại tại hiện trường.

Ngày 18-8, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, truy tìm được người phụ nữ tông người bán vé số, rồi bỏ trốn.

Camera ghi lại cảnh bà L. gây tai nạn rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17-8, bà Q. (sinh năm 1980, trú thôn 1 xã Krông pắk) đi bán vé số trên đường tỉnh lộ 9, đoạn qua thôn 4 xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thì bị người phụ nữ đi xe điện cùng chiều tông vào người.

Hậu quả, bà Q. bị đa chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đi xe điện đã chạy xe bỏ trốn. Bà Q. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo vụ việc, Công an xã Krông Pắk đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã truy tìm ra người phụ nữ gây tai nạn là bà L. (sinh năm 1955, trú cùng xã).

Tại cơ quan công an, bà L. khai nhận do trời tối và có xe ô tô đi ngược chiều, đèn sáng chói, bà L. không thấy người phụ nữ đang đi bộ cùng chiều nên đã tông trúng. Vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối, không thấy camera xung quanh thì sẽ không ai phát hiện nên đã bỏ nạn nhân lại, rồi lấy xe rời khỏi hiện trường. Khi bà L. đang ở nhà thì bị lực lượng công an đến nhà mời tới trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an đang làm việc với bà L.

Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG