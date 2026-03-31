Bộ Công an thông tin vụ án liên quan các trạm quan trắc môi trường

Chiều 31-3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập, đấu tranh đồng thời 3 chuyên án vi phạm trong lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định một số doanh nghiệp có liên quan, gồm: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan, Công ty cổ phần Tập đoàn Seiki, Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An, Công ty TNHH Minh Thành Group.

Kết quả điều tra đến nay cho thấy, có 168/306 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án, khởi tố 74 bị can về 10 tội danh.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An

Trong số các bị can bị khởi tố, có nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị như Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh,...

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐỖ TRUNG