Vĩnh Long: Gia hạn điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong thêm 3 tháng

Ngày 16-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1982, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan chức năng có thông báo cho gia đình tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng để điều tra vụ tai nạn giao thông làm con bà là Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (học sinh lớp 9) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Theo đó, vụ tại nạn xảy ra trên tuyến Tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn trước đây (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, Trung là tài xế xe tải gây tai nạn vào ngày 4-9-2024 tại tuyến tỉnh lộ nói trên khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong. Liên quan đến vụ tai nạn, người nhà nữ sinh tử vong đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành.

Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh Bảo Tr.) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát (đã tử vong). Sau đó, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong vào ngày 4-9-2024. Việc khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tin liên quan Khởi tố tài xế xe tải trong vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

TÍN HUY