Khống chế người đàn ông gây tai nạn rồi bỏ trốn còn tấn công CSGT

Ngày 14-8, tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ một người đàn ông tấn công lực lượng CSGT sau khi gây tai nạn giao thông ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng đập đổ, làm hư hại phương tiện của CSGT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, Tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) thì nhận tin báo có va chạm giao thông trên quốc lộ 1D.

Khi đến nơi, Tổ tuần tra chỉ thấy xe máy biển số 77L2-403.03 của chị H.T.H.N. (25 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường. Các nhân chứng vụ việc cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng Tổ tuần tra phân công 2 cán bộ bảo vệ hiện trường, còn bản thân đi xác minh, truy tìm đối tượng.

Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan đang đi bộ về hướng ngã ba Hoàng Văn Thụ - quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200m.

Trung tá Đào Văn Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại hiện trường làm việc. Bất ngờ, đối tượng tấn công, đạp ngã mô tô của CSGT.

Lúc này, lực lượng hỗ trợ gồm 4 đồng chí ở gần đó phát hiện đã đến hỗ trợ khống chế, đưa người này về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng khống chế, tóm gọn đối tượng Ngô Văn Đức

Tại trụ sở công an phường, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam). Đức khai, sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy biển số 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Chiếc xe sau đó được thu giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.

NGỌC OAI