Gia Lai: Tuyên phạt cựu phó giám đốc ngân hàng 25 năm tù về 3 tội danh

Cựu  Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai vừa bị HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt 25 năm tù về 3 tội danh.

Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại tòa

Ngày 14-8, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai 25 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Tháng 6-2023, Nguyễn Văn Phương biết ông Dương Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thuốc lá Gia Lai có nhu cầu thuê đất trồng thuốc lá nên đưa thông tin gian dối, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền thuê đất.

Từ năm 2016 đến 2017, khi đang giữ chức Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai, Nguyễn Văn Phương làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm giả ba lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, ba đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ là phó giám đốc ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai và huyện Chư Prông (thuộc tỉnh Gia Lai trước đây), cho ông Nguyễn Việt Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê Louis Việt Nam (em trai Phương) để giải ngân 5 tỷ đồng cho công ty này khi không có tài sản đảm bảo.

