Xe khách va chạm với xe container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin

Khoảng 4 giờ 30 ngày 16-8, trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe container. Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe khách mang BKS 18B (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến địa bàn phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 86H (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị quay ngang, chắn 2 làn đường. Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin; xe container cũng bị hư hỏng phần đuôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị vận hành cao tốc và các bên liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đưa tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin ra ngoài, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có một số hành khách, rất may tất cả đều không bị thương và được nhà xe chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên cao tốc đoạn qua khu vực hiện trường bị ách tắc cục bộ.

Lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp đảm bảo giao thông, huy động phương tiện cứu hộ đến kéo phương tiện gặp nạn rời khỏi hiện trường để không gây ách tắc kéo dài trên tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG